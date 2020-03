Volkswagen T-Roc Cabriolet: crossover a cielo aperto

Si tratta di una scoperta a baricentro alto con abitacolo 2+2 e capote in tessuto apribile in movimento fino a 30 km/h

Con la T-Roc la Volkswagen ha sfidato i canoni convenzionali realizzando un SUV con un carattere unico che ha avuto, da subito, grande successo. Adesso, proprio con questa vettura rilancia sul piano della personalità mediante la variante Cabriolet che unisce la solidità dei SUV con l’ebbrezza della guida a cielo aperto.

La capote in tessuto si apre in soli 9 secondi

Non è la prima volta che assistiamo al lancio sul mercato di un SUV scoperto, infatti la Range Rover Evoque aveva proposto in un segmento differente proprio una configurazione simile. La Volkswagen con la T-Roc Cabriolet estende invece la sua offerta nel segmento dei SUV compatti: quello con l’espansione più rapida al mondo. Esteticamente vanta un design accattivante ed ha una configurazione 2+2, quindi si può viaggiare in quattro godendo di un’ottima visuale favorita dal baricentro alto. La capote in tessuto vanta un sistema di azionamento elettroidraulico: per aprirla sono necessari nove secondi, mentre per chiuderla il tempo impiegato sale ad 11 secondi, le operazioni possono essere effettuate anche in movimento fino a una velocità di 30 km/h.

Sicura ed hi-tech

A garantire la sicurezza degli occupanti in caso di cappottamento imminente pensa un sistema di protezione che si solleva dietro i sedili posteriori. Ma l’abitacolo è impreziosito anche dalla possibilità di avere a richiesta il Digital Cockpit ed il sistema di infotainment Discover Media. Inoltre, l’hardware del sistema di infotainment ed i servizi di Volkswagen We collegano la vettura in rete con l’ambiente circostante per migliorare la navigazione e rendere l’intrattenimento ancora più interessante.

Due motori dalla diversa personalità

Due le motorizzazioni, entrambe abbinate alla trazione sulle ruote anteriori, si tratta del 1.0 TSI da 115 CV e del 1.5 TSI da 150 CV. Per chi volesse puntare sulla trasmissione automatica è disponibile il cambio a doppia frizione DSG.

Due versioni dal carattere differente

Sono due gli allestimenti per la T-Roc Cabriolet: Style per chi punta sul design, ed R-Line per chi ha l’animo sportivo. A livello di dotazione il nuovo SUV della Casa tedesca vanta accessori quali il Front Assist, il Lane Assist, ed i cerchi in lega da 17 pollici di serie.

