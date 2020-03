Audi e-Tron GT, la berlina sportiva elettrica spiata sulla neve

La versione di serie della e-Tron GT vanterà una potenza di 590 CV e verrà svelata ufficialmente a novembre in occasione del prossimo Salone di Los Angeles.

L’avevamo conosciuta come automobile del miliardario Tony Starks, alias Iron Man, il supereroe della saga cinematografica della Marvel, ora però la berlina 100% elettrica Audi e-Tron GT è pronta ad essere presentata in versione di serie in occasione del prossimo Salone di Los Angeles (20-29 novembre 2020).

Nel frattempo, la Casa dei Quattro anelli è impegnata ad effettuare i classici collaudi su strada che anticipano il debutto della e-Tron GT, come dimostra la galleria di immagini spia che immortala la vettura mentre effettua i test sulle strade innevate del nord Europa con l’obiettivo di mettere “sotto stress” la meccanica della vettura in condizioni climatiche estreme. Nonostante la vettura sia completamente camuffata, sembra che le linee della versione definitiva non si discosteranno molto da quelle che caratterizzavano la versione concept che avevamo potuto ammirare la prima volta due anni fa.

Dal punto di vista meccanico, la vettura sfrutterà il pianale della Porsche Taycan, altra sportiva 100% elettrica del Gruppo Volkswagen, mentre per quanto riguarda il powertrain a zero emissioni, la e-Tron GT sfrutterà due unità elettriche, installate rispettivamente una sull’asse anteriore e un’altra su quello posteriore, in modo da ottenere una trazione di tipo integrale. La potenza totale espressa dalla vettura sarà pari a 590 CV, mentre i due motori saranno alimentati da un potente batteria da 96 kWh in grado di garantire un’autonomia di oltre 400 km. Secondo indiscrezioni, in un secondo momento è attesa anche una versione ancora più prestazionale targata “RS”.

Audi e-Tron GT: le foto spia Vedi tutte le immagini +14