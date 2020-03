BAC Mono: la barchetta monoposto che ama la pista

La monoposto britannica offre prestazioni da urlo paragonabili a quelle di una vettura da Formula 1.

La factory britannica BAC ha svelato le immagini ufficiali correlate dalle caratteristiche tecniche della nuova Mono, evoluzione del modello omonimo appena andato in pensione dopo una produzione terminata con la recente consegna degli ultimi tre esemplari, offerti ai clienti con allestimenti unici.

Caratterizzata da un corpo vettura da barchetta monoposto, la nuova generazione della BAC Mono porta in dote un inedito propulsore, infatti il precedente motore aspirato è stato sostituito da una inedita unità quattro cilindri 2.3 litri turbo, sempre di origine Ford, in grado di sviluppare 332 CV e 400 Nm di coppia massima. Questo propulsore può vantare inoltre l’omologazione alle più recenti e restrittive regole di omologazione relative alle emissioni inquinanti.

Secondo i dati rilasciati dal costruttore inglese, la Mono raggiunge una velocità di punta pari a 272 km/h, mentre lo scatto da 0 a 60 Mph (96 km/h) viene effettuato in soli 2,7 secondi. Impressionanti anche i dati registrati sul circuito di Silverstone, in Gran Bretagna: la Mono ha migliorato il tempo sul giro di ben 4 secondi. Questi ottimi risultati sono stati ottenuti grazie al decisamente favorevole rapporto peso-potenza, ottenuto dalla massa super leggera della vettura che in condizioni di marcia tocca appena i 570 kg.

Molto curata anche l’aerodinamica che può contare su inedite soluzioni offerte dai nuovi componenti realizzati tramite stampante 3D. Il corpo vettura è stato realizzato utilizzando leggerissimi pannelli in carbonio e grafene, mentre la tenuta di strada viene affidata ad un assetto ribassato di ben 20 mm e ad una carreggiata più larga di 25 mm. Non mancano infine sofisticati ammortizzatori Ohlins e un impianto frenante potenziato della AP.

La nuova BAC Mono sarà distribuita a partire dal 2021 in Inghilterra con prezzi di listino da 165.950 sterline (circa 190.000 euro secondo il cambio attuale).

