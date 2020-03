Bmw i4 Concept, svelata la sportiva a zero emissioni

La nuova sportiva bavarese a zero emissioni vanta prestazioni elevatissime e un’autonomia record.

Dopo averla anticipata con un misterioso video teaser, la Casa di Monaco ha finalmente svelato la nuova Bmw i4 Concept, prototipo che anticipa la futura coupé-quattro porte 100% elettrica, caratterizzata da prestazioni sportive. La i4 Concept anticipa il modello di serie che sbarcherà sul mercato nel 2021 e che non dovrebbe discostarsi troppo dal prototipo da cui deriva.

Aerodinamica molto curata

Dal punto di vista stilistico, la i4 si presenta come una coupé dotata di quattro portiere, dal corpo vettura slanciato e muscoloso. L’elemento di spicco è l’enorme calandra a “doppio rene” che domina il frontale e separa i sottili proiettori con tecnologia LED. A proposito della mascherina anteriore, il “doppio rene” risulta totalmente chiuso perché non ha il compito di raffreddare il motore e di conseguenza è stato sviluppato per offrire la migliore efficienza aerodinamica, così come gli speciali cerchi in lega studiati per minimizzare l’attrito.

Abiente hi-tech

Osservando l’abitacolo si apprezza un ambiente pulito, minimale e tecnologico che fa almeno di tasti e pulsanti fisici: A loro posto troviamo una soluzione di sicuro effetto scenico rappresentata grande display curvo che domina la plancia e che risulta dedicato alla strumentazione digitale e al sistema di infotainment. La grafica e le impostazioni del sistema multimediale (ma anche l’illuminazione interna a LED) possono essere modificate a piacimento optando per le modalità denominate Core, Sport ed Efficient. Quest’ultima mette a disposizione la nuova funzionalità chiamata “Assisted Driving View” che permette di controllare il funzionamento dei sensori dell’auto che hanno come obiettivo quello di ottimizzare la guida a secondo del momento.

530 CV elettrici

Dal punto di vista meccanico, la Bmw i4 sfrutta un powertrain elettrico in grado di sviluppare la bellezza di 530 CV, mentre secondo i dati dichiarati dal costruttore la vettura scatta da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi, mentre la velocità di punta (autolimitata) supera i 200 km/h. Il sistema elettrico viene alimentato da una potente batteria da 80 kWh in grado di offrire un’autonomia di ben 600 km (ciclo WLTP) con una sola carica di energia.

