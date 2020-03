Bmw Serie 7: le foto spia della nuova generazione

Bmw sta lavorando alla futura Serie 7, che potrebbe arrivare nel 2022 con la gamma al gran completo.

La prossima generazione della Bmw Serie 7 arriverà sul mercato non prima del 2022. Nel frattempo, però, a Monaco di Baviera si lavora al nuovo modello anche tramite i consueti test su strada effettuati con gli immancabili muletti.

Le foto spia arrivate in queste ore mostrano proprio uno dei prototipi della nuova Bmw Serie 7 in azione in ambiente innevato. La carrozzeria utilizzata attualmente è quella dell’attuale generazione dell’ammiraglia e lo stesso vale per gli interni, per cui le immagini non aiutano a capire quali potrebbero essere le novità estetiche che Bmw introdurrà sul modello.

Bmw Serie 7: al debutto tutte le varianti, anche quelle elettrificate

Quel che però si è potuto notare è che la casa tedesca sta lavorando in parallelo a tutte le varianti della Serie 7, comprese le versioni elettrificate destinate ad affiancarsi a quelle con motorizzazioni tradizionali. Questo lascia ipotizzare che la futura Bmw Serie 7 si presenterà al debutto ufficiale con la gamma al gran completo, senza rinviare in un secondo tempo l’arrivo di una o più versioni, come spesso accade con buona parte delle vetture di nuova concezione.

I primi muletti “definitivi” su strada dopo l’estate

Per avere maggiori dettagli e i primi riferimenti concreti sui contenuti della nuova ammiraglia sarà probabilmente necessario attendere dopo l’estate, quando Bmw potrebbe iniziare a mandare su strada i muletti con carrozzeria e interni della nuova generazione. Le vetture saranno in quel caso pesantemente camuffate con i soliti pannelli coprenti, ma almeno consentiranno di avere un’idea più precisa sull’evoluzione estetica del modello.

