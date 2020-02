Maserati è impegnata in un restyling della Levante Trofeo, che dovrebbe ricevere alcune modifiche agli interni e diverse novità al motore.

La Maserati Levante si regalerà un piccolo ma significativo aggiornamento nei prossimi mesi, come confermato dall’avvistamento di un muletto impegnato a fare rifornimento presso una stazione di servizio.

Il prototipo impegnato nei test su strada e ripreso nelle foto spia non mostra sostanziali novità estetiche, almeno per quanto riguarda la linea esterna che sembra invariate rispetto alla Levante attualmente in commercio.

Interni: nuova strumentazione e sistema d’infotainment rivisto

Una targhetta identificativa parla di Model Year 2021, mentre alcune aree dell’abitacolo, come ad esempio il cruscotto, la plancia e la console centrale, sembrano coperte con dei pannelli scuri e questo potrebbe essere un indizio che indica la presenza di alcune novità.

Le ipotesi più verosimili parlano infatti di un nuovo quadro strumenti interamente digitale, ma è lecito attenersi anche un sistema d’infotainment aggiornato e una nuova disposizione dei comandi.

Levante Trofeo: il V8 potrebbe passare da 3,8 a 4 litri

Sulla versione più potente Trofeo a cambiare potrebbe essere inoltre il motore, con Maserati che avrebbe deciso di portare fino a 4 litri la cilindrata dell’attuale V8 di 3,8 litri. In questo caso aumenterebbe anche la potenza, che sarebbe compresa tra 590 e 600 cavalli.

Il restyling della Maserati Levante e della versione Trofeo saranno presentati ufficialmente nei prossimi mesi, quasi certamente nella seconda parte dell’anno, per poi arrivare sul mercato nei mesi successivi.

Maserati Levante 2020: foto spia del restyling Vedi tutte le immagini +11