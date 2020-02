DS Aero Sport Lounge al Salone di Ginevra 2020

Al Salone di Ginevra 2020 DS presenterà la Aero Sport Lounge, SUV elettrico dalla linea originale e ad alto contenuto tecnologico.

Al Salone di Ginevra 2020 è previsto il debutto della DS Aero Sport Lounge, una concept car a propulsione completamente elettrica caratterizzata da dimensioni importanti e da una linea decisamente futuristica.

Il corpo vettura della concept DS è quello di un SUV lungo ben 5 metri. Le immagini diffuse dalla Casa mostrano dei tratti tesi e affilati per quanto riguarda la linea esterna, con un frontale imponente sul quale spicca il logo DS illuminato e dei grossi cerchi in lega da 23 pollici che catturano l’attenzione nella vista laterale.

DS Aero Sport Loung: un nuovo modo di interagire con i sistemi di bordo

Non ci sono invece dettagli per quanto riguarda gli interni, ma DS ha spiegato di aver implementato un nuovo concetto di sistema di bordo che fa a meno dei classici schermi e sfrutta il sistema d’intelligenza artificiale Iris pensato per un’interazione puramente vocale.

Il costruttore ha lavorato a stretto contatto con la start-up americana Ultraleap e da questa collaborazione è nata una soluzione capace di “leggere” i movimenti della mano nella zona dell’appoggiagomito tra i sedili. Le informazioni rilevate da appositi sensori vengono quindi elaborate dal sistema di bordo per essere poi tradotte in azioni ben precise.

Secondo Thierry Metroz, Direttore Stile di DS Automobiles, “DS Aero Sport Lounge apre una nuova era nell’auto, una fantastica occasione per trasformare in opportunità le nuove limitazioni, per creare auto sempre più carismatiche. Per questa concept car che preannuncia le nostre prossime creazioni abbiamo optato per soluzioni tecnologiche all’avanguardia, in cui la bellezza ha il sopravvento sull’aspetto puramente tecnico. Nell’abitacolo abbiamo scelto di lavorare materiali inconsueti, confezionati a mano, con linee semplici, essenziali, espressione di una nuova serenità”.

Una concept progettata con l’esperienza DS in Formula E

A livello tecnico, infine, la DS Aero Sport Lounge attinge a piene mani all’esperienza del marchio in Formula E. Il motore eroga una potenza di 680 cavalli permettendo alla concept di passare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, mentre l’autonomia è di ben 650 chilometri ed è ottenuta grazie a un pacco batterie da 110 kW che i progettisti francesi hanno sistemato sotto il pianale.

