Nuova Mercedes Classe C: la versione AMG spiata durante i test

La futura generazione della Mercedes Classe C è stata oggetto nelle ultime settimane di numerosi avvistamenti mentre effettuava i classici collaudi su strada che anticipano il debutto di ogni inedito modello. I muletti avvistati e fotografati nel recente passato erano sempre delle varianti “standard” della berlina teutonica, mentre nelle scorse ore è stata immortalata per la prima volta in alcune immagini “spia” una versione ad alte prestazioni targata AMG.

Il prototipo in questione protagonista della galleria di immagini “rubate” che vi proponiamo sfoggia pesanti camuffature esterne, ma nonostante tutto ci sono alcuni dettagli che sottolineano il fatto che si tratti proprio di una versione sviluppata dal reparto sportivo di Affalterbach. Osservando il frontale della vettura è infatti possibile scorgere sotto la mimetizzazione la griglia Panamericana, non mancano inoltre un sistema frenante dotato di enormi dischi forati, morsi da pinze anteriori di adeguate dimensioni. La vista posteriore sfoggia invece un doppio scarico sportivo piuttosto celato.

La versione di serie della nuova Classse C guadagnerà qualche centimetro rispetto alla versione che va a sostituire, mentre l’abitacolo si evolverà dal punto di vista della tecnologia, prendendo spunto dagli interni hi tech dell’ammiraglia Classe S. La plancia sfoggerà un grande display “touch” – posizionato verticalmente sulla console centrale – che permetterà di controllare le principali funzioni della vettura, non mancherà infine una nuova strumentazione 100% digitale.

Per quanto riguarda la parte meccanica, non sappiamo ancora quale versione sia la protagonista dei test su strada, ovvero se parliamo della C 43 o della più potente C 53. Secondo alcune indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, sul mercato dovrebbe debuttare per prima la Mercedes-AMG C 53, spinta dal sei cilindri 3.0 litri turbo benzina abbinato al sistema mild-hybrid EQ Boost ed in grado di sviluppare 435 Cv e 520Nm di coppia massima.

