Peugeot 508 Pse, in arrivo la sportiva ibrida plug-in

Forte di un motore termico e di due unità elettriche la nuova 508 Pse si prepara a diventare la Peugeot di serie più potente di sempre.

La Casa del Leone ha diffuso le prime immagini correlate dai dati ufficiali dell’inedita Peugeot 508 Pse (Peugeot Sport Engineered), versione ad alte prestazioni dell’ammiraglia francese, equipaggiata con una sofisticata e potentissima meccanica ibrida plug-in.

La Peugeot più potente di sempre

Declinata sia in versione berlina che nella variante station wagon, la 508 Pse si presenta come la vettura Peugeot di serie più potente di sempre, inoltre inaugura la nuova sigla “Peugeot Sport Engineered” che verrà utilizzata nel prossimo futuro per identificare le versioni sportive del costruttore transalpino.

3 motori e trazione integrale

Anticipata lo scorso anno da una concept, svelata in occasione del Salone di Ginevra 2019, la nuova 508 Pse sfrutta un’evoluzione potenziata dello schema ibrido plug-in utilizzato sulla 3008 Hybrid4. La meccanica si basa infatti sull’utilizzo di un propulsore quattro cilindri 1.6 litri turbo benzina da 200 CV, abbinato a due unità elettriche: la prima installata tra il motore termico e la trasmissione a doppia frizione con 8 marce, mentre il secondo propulsore elettrico è abbinato all’asse posteriore, con l’obiettivo di fornire una trazione di tipo integrale. Anche se non è stata ancora ufficializzata, la potenza totale sarà di circa 360 CV, come anticipato dal Boss di Peugeot, Jean Philippe, in una intervista rilasciata alla stampa.

Il debutto a Parigi

Dal punto di vista estetico, la nuova 508 Pse si distinguerà per la nuova mascherina anteriore e per i fascioni paraurti opportunamente modificati con l’adozione di inedite appendici aerodinamiche. Non mancano inoltre minigonne e cerchi in lega specifici da cui si intravedono le pinze dell’impianto frenante maggiorato. Il debutto della nuova Peugeot 508 Pse è stato fissato per il prossimo Salone di Parigi (1-11 ottobre 2020), mentre le prime consegne partiranno entro la fine dell’anno.

