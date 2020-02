Bmw i4: il teaser prima del debutto a Ginevra

La Casa di Monaco si prepara al debutto ufficiale della sportiva elettrica Bmw i4 fissato per il Salone di Ginevra 2020.

Bmw si prepara a partecipare all’imminente e molto atteso Salone di Ginevra 2020 che si svolgerà nella città elvetica dal 5 al 15 marzo, anticipando una novità di prodotto a dir poco “elettrizzante”. Stiamo parlando dell’inedita Bmw i4, Coupé a quattro porte 100% elettrica, derivata dalla prossima generazione della Serie 4.

L’inedita vettura sportiva a zero emissioni è stata anticipata nelle ultime ore da un breve, quanto suggestivo videoteaser, durante il quale è possibile apprezzare le forme dell’inedito modello elettrico, in particolare quelle della fiancata sinistra. Al momento, i dettagli relativi alla nuova i4 sono decisamente limitati e la maggior parte delle informazioni ufficiali verranno rilasciate a marzo in occasione della già citata presentazione della vettura. Gli unici dati emersi fino ad oggi riguardano la capacità del pacco di batteria al litio pari a 80 kWh e l’autonomia offerta che dovrebbe raggiungere i 600 km con una sola carica di energia.

L’inedita elettrica della Casa dell’Elica vanterà inoltre un’aerodinamica decisamente raffinata che conterà sull’uso dei sofisticati cerchi “Aerodynamic Wheel”, appositamente sviluppati per ottimizzare la penetrazione aerodinamica e minimizzare l’attrito derivato dal rotolamento degli pneumatici. In questo modo la i4 ottimizza la sua efficienza energetica e di conseguenza offrirà un’autonomia d’esercizio parecchio elevata. Secondo i rumors, anche la i4 adotterà l’enorme mascherina anteriore a doppio rene, vista anche in alcune immagini spia dedicate alla nuova Serie 4.

