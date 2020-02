Mercedes EQA, il SUV elettrico impegnato nei test sulla neve

La sorella 100% elettrica del SUV GLA sta effettuando dei test in condizioni climatiche difficili che anticipano il suo debutto ufficiale fissato per la fine dell’anno.

Svelata sotto forma di concept sotto i riflettori del Salone di Francoforte 2017, il crossover elettrico Mercedes EQA porta per la prima volta la tecnologia a zero emissioni della Casa della Stella a tre punte su una vettura dalle dimensioni compatte. Sorella del crossover GLA, la versione di serie della nuova EQA sarà finalmente svelata ufficialmente entro la fine del 2020.

I collaudi in Svezia

Nell’attesa di potersi mostrare dal vivo al grande pubblico, la Mercedes EQA è attualmente impegnata in alcuni difficili test effettuati sulle strade innevate della Svezia. Questo tipo di test portato avanti in condizioni climatiche estreme ha come obiettivo quello di mettere alla prova la gestione termica sia della batteria che dell’abitacolo, senza dimenticare la messa a punto delle operazioni di ricarica dell’energia con temperature molto basse. Gli ingegneri e i tecnici del Costruttore tedesco sono inoltre a lavoro su altri componenti e dispositivi che equipaggiano la vettura, come quelli dedicati alla sicurezza, senza dimenticare la trazione e il sofisticato sistema dedicato al recupero di energia.

Verso la mobilità elettrica

Un aspetto chiave della strategia aziendale ecosostenibile del Gruppo Daimler è infatti la mobilità elettrica. Con l’iniziativa “Ambition 2039“, Mercedes sta lavorando per poter offrire una nuova e completa gamma di automobili a zero emissioni in un arco di tempo di 19 anni. La Casa di Stoccarda può inoltre vantare di essere il primo produttore automobilistico premium ad aver verificato scientificamente i suoi obiettivi per la protezione del clima con lo “Science Based Targets Initiative” (SBTI): questo significa che l’azienda tedesca risulta in linea con i requisiti richiesti dall’Accordo mondiale sul clima di Parigi.

Mercedes EQA: immagini ufficiali dei test Vedi tutte le immagini +7