Range Rover 2021: le foto spia della nuova generazione

Nuove foto spia mostrano sulla neve la futura generazione di Range Rover. Il SUV britannico si rinnova entro il 2021.

Sono arrivate delle foto spia che mostrano per la prima volta un muletto della nuova generazione di Range Rover. Il SUV britannico, infatti, si rinnova per affrontare le sfide del futuro, ma rimanendo sempre uguale a se stesso.

Collaudi in Svezia

Un muletto dell‘imponente e lussuoso fuoristrada è stato fotografato con una pesante mimetizzazione sulle strade pubbliche di Arjeplog, nella Svezia settentrionale, intento a compiere una delle sessioni di test di sviluppo invernali. Si può facilmente intuire che questa è la versione dal passo lungo, in cui il grande travestimento fa il suo lavoro nel nascondere il design, anche se la tipica forma squadrata del Range Rover emerge senza problemi. Sul veicolo dei test pare che la carrozzeria fosse quella finale, così come i fari.

Nuova piattaforma

Le dimensioni della nuova Range Rover non cambieranno molto con la prossima generazione, anche lo stile sembra essere fedele e si può parlare semplicemente di un’evoluzione del design, ma quella che sarà una novità è la piattaforma su cui verrà costruito che è completamente nuova. Pensata anche per la Range Rover Sport, l‘architettura modulare longitudinale (MLA) dovrebbe mettere a dieta i SUV grazie a un ampio uso dell’alluminio. Sarà implementato su una vasta gamma di prodotti Land Rover in questo decennio e aprirà la possibilità a modelli ibridi e completamente elettrici. Il debutto potrebbe avvenire nel 2021, e potrebbe utilizzare un motore V8 da 4,4 litri bicilindrico di origine BMW per sostituire l’attuale sovralimentato da 5,0 litri.

