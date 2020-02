Volkswagen Golf GTI: il teaser dell’ottava generazione

Volkswagen rilascia un teaser che mostra in anteprima il frontale della Golf GTI, che verrà svelata al Salone di Ginevra 2020.

Al Salone di Ginevra 2020 ci sarà l’occasione per vedere in anteprima l’ottava generazione della Volkswagen Golf GTI, una sigla che significa sportività, turismo, prestazioni di guida. Un’icona del mondo delle quattro ruote che si rinnova e rilancia la sua sfida anche nel mondo odierno, e lo fa al fianco delle sue derivate GTD, la versione diesel, e GTE la versione 100% elettrica. Nel frattempo la casa di Wolfsburg ha rilasciato un teaser che annuncia alcune delle sue forme in anteprima.

Elementi tipici

Dalle prime immagini rilasciate si intuiscono quelli che sono gli stilemi caratteristici delle versioni ad alte prestazioni della compatta tedesca, come la tipica firma luminosa frontale disegnata dai fendinebbia, come visto sulla GTE, a quella che caratterizza tutto il frontale, in modo da collegare i due gruppi ottici e che verrà proposta come soluzione optional. All’anteriore si nota anche l’ampia griglia nera a nido d’ape, oltre che per la linea rossa nella mascherina, tipica della Golf GTI.

Il motore e altri sistemi

La Golf GTI di ottava generazione utilizzerà un 2.0 litri TSI, però non ha ancora fornito i dati ufficiali. La Volkswagen ha anticipato che per la nuova GTI ci saranno delle interessanti tecnologie di comunicazione “Car2X” con altre auto o con le infrastrutture connesse, caratteristica che verrà sfruttata per aumentare l’assistenza alla guida. Nella lista degli Adas disponibili arriva il Travel Assist, che gestisce l’andatura nel traffico regolando in automatico la velocità, la distanza, il traffico longitudinale e trasversale, mantenendo al contempo la corsia fino a una velocità di 210 km/h. Arriva anche un controllo adattivo dell’assetto (DCC) di nuova generazione.

