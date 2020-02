Polestar Precept: concept per il Salone di Ginevra 2020

Al Salone di Ginevra 2020, Polester porterà il suo concept Precept, una vettura elettrica con soluzioni di infotainment e altro molto all’avanguardia.

Al Salone di Ginevra 2020 non ci sarà Volvo, invece non mancherà il brand Polestar che fa sempre parte dell’universo della Casa svedese. In occasione della kermesse elvetica ci sarà spazio per la Polestar Precept, una vettura che si preannuncia entusiasmante e che sarà equipaggiata con un propulsore elettrico, invece che ibrido plug-in, come è accaduto con la coupé Polestar 1. Non mancheranno gli elementi innovativi, come un sistema di infotainment piuttosto avanza e l’utilizzo di materiali ecosostenibili per quanto riguarda le finiture dell’abitacolo.

Indiscrezioni derivate dai teaser

Dai teaser rilasciati da Polestar, si vede come la Precept utilizzi dei gruppi ottici a Led anteriori e posteriori. Delle indicazioni sono state rilasciate sull’abitacolo e su quello che è stato definito come interfaccia uomo-macchina. Si tratta di un sistema di infotainment di nuova generazione, sviluppato con Google, dotato di eye-tracking e sensori di prossimità, che serve a fornire solo le informazioni necessarie alla guida, in modo da rendere più alta la sicurezza a bordo. L’infotainment adotta dei sistemi innovativi, come il cambiamento delle dimensioni e della luminosità delle icone quando stanno per essere selezionate dall’utente e la generale scelta di toni scuri e grafiche minimaliste per non distrarre in modo eccessivo il guidatore. Inoltre, è prevista anche l’adozione di Google Assistant per la gestione dei comandi vocali naturali.

Interni ecosostenibili

Come anticipato sulla Precept vengono utilizzati dei materiali ecosostenibili per l’abitacolo, che utilizzano il 3D Knit, composto al 100% da materiale riciclato per formare un vero e proprio tessuto, e il Nylon 6, un prodotto derivato dalle reti da pesca dismesse, dal sughero riciclato e dal composto organico Bcomp.