Peugeot Landtrek: il primo pick-up del Leone

Peugeot ha presentato il Landtrek, il primo pick-up della sua storia che sarà disponibile inizialmente solo in alcuni mercati emergenti.

Si chiama Peugeot Landtrek ed è il primo pick-up della storia della casa francese. Si tratta di una novità che sarà inizialmente riservata ad alcuni mercati sudamericani e africani, anche se non è esclusa la possibilità che più avanti possa debuttare anche in Europa.

Linea essenziale ma moderna per il primo pick-up Peugeot

Caratterizzato da una linea piacevole e da una mole imponente tipica di questo genere di veicoli, il nuovo Peugeot Landtrek è un pick-up dai tratti semplici ed essenziali, sufficienti a regalare un discreto senso di solidità e un aspetto moderno. L’abitacolo è ben rifinito e presenta degli accostamenti eleganti che creano un ambiente piacevole. Al centro della plancia si segnala lo schermo touchscreen da 10 pollici tramite il quale è possibile gestire il sistema d’infotainment, che a sua volta è dotato di supporto alla connettività Bluetooth, di porte USB ed è n grado di assicurare piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Peugeot ha scelto di proporre il Landtrek nella duplice variante a cabina singola e a cabina doppia, così come c’è la possibilità di scegliere la versione a trazione posteriore o quella a trazione integrale. Il conducente ha inoltre a disposizione due modalità di marcia tra cui quella con rapporti ridotti che si annuncia particolarmente utile nelle situazioni di guida più impegnative.

Peugeot Landtrek: dotazione completa e buone capacità in fuoristrada

Le capacità del pick-up Peugeot consistono in un peso rimorchiabile di 3 tonnellate, una portata di 1 tonnellata e un angolo di attacco compreso tra 29 e 30 gradi a seconda dell’allestimento. La dotazione include invece l’avviso di superamento della corsia di marcia, il controllo di oscillazione del rimorchio (Trailer Swing Control), il regolatore elettronico della velocità in discesa (Hill Descent Control), la trazione avanzata ASR, 6 airbag e fino a 4 telecamere esterne che agevolano sia le manovre in città, come ad esempio in fase di parcheggio, sia la marcia in fuoristrada.

La gamma motori è composta infine da un motore diesel 1.9 da 150 cavalli e da una più potente unità a benzina 2.4 da 210 cavalli.

