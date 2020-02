DS 4 Crossback, le foto spia della nuova generazione

La variante con baricentro alto della DS 4 è stata immortalata durante alcuni test effettuati in condizioni climatiche difficili.

Il Gruppo PSA è attualmente impegnato nelle fasi di test e sviluppo della seconda generazione della DS 4, modello di segmento “C” appartenete al brand premium DS, nato da una costola del marchio Citroen. L’inedito modello è stato immortalato per la prima volta mentre era impegnato nei classici collaudi su strada che in questa occasione sono stati effettuati sulle strade innevate del nord Europa.

Il muletto in questione è diventato protagonista di un’ampia galleria di scatti “rubati” che mostrano l’inedito modello celato da pesanti camuffature che hanno lo scopo di nascondere il suo design definitivo. Osservando le immagini in questione è possibile notare il baricentro rialzato che caratterizza la vettura, un dettaglio molto importante che conferma l’ipotesi che la nuova DS 4 abbraccerà le forme di un crossover, offrendo così un’erede alla precedente DS 4 Crossback. Non è comunque escluso che la nuova generazione della DS 4 verrà proposta anche con un corpo vettura tradizionale. La nuova DS 4 Crossback andrà a scontrarsi con una concorrenza sempre più ampia ed agguerrita, composta da modelli del calibro di Bmw X1, Mercedes GLA e Audi Q3, solo per citare i più celebri.

Basata sulla piattaforma EMP2, condivisa con molti altri modelli del Gruppo PSA, la nuova generazione della DS4 sarà proposta con una completa gamma di propulsori diesel e benzina, arricchita anche da unità ibride plug-in, mentre sembra esclusa l’arrivo di una variante 100% elettrica. La dotazione della vettura sarà invece arricchita da nuovi sistemi di assistenza alla guida di livello 2.

Probabilmente la nuova DS 4 verrà svelata in anteprima mondiale il prossimo marzo in occasione del Salone di Ginevra 2020, mentre il suo debutto commerciale è previsto entro la fine dell’anno.

DS4 Crossback: le foto spia Vedi tutte le immagini +14