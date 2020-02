Renault, Dacia e Alpine: le novità al Salone di Ginevra

Il Costruttore francese è pronto ad “invadere” il Salone di Ginevra con una vasta serie di novità elettrificate.

In occasione dell’imminente e attesissimo Salone di Ginevra 2020 (5 – 15 marzo), il Gruppo Renault punterà tutto sull’elettrico con l’obiettivo di offrire soluzioni di mobilità sostenibile ad un numero sempre maggiore di utenti.

Le novità Renault presenti a Ginevra

Lo stand del costruttore transalpino presente nella kermesse svizzera ospiterà infatti una serie di concept car e nuovi modelli in grado di tracciare la strada per la mobilità del futuro. Tra le protagoniste dell’evento troveremo infatti il futuristico prototipo elettrico MORPHO, veicolo a zero emissioni che mostrerà al mondo la visione del marchio sul futuro della mobilità, inoltre porterà in dote un livello di personalizzazione molto alto e una elevata modularità capace di adeguarsi ai desideri del guidatore. Al fianco della concept car troveremo la nuova Twingo Z.E., svelata in anteprima mondiale, la prima vettura elettrica targata Dacia. In totale lo stand ospiterà una gamma completa di veicoli elettrificati, composta da ben 8 modelli.

La Casa francese porta così avanti un’operazione di elettrificazione della propria offerta che passa anche dalle nuove unità ibride ed ibride plug-in E-TECH proposte sui modelli Clio, Captur e Mégane Sporter. Quest’ultimo modello in versione E-TECH Plug-in sarà presentato in anteprima proprio al Salone di Ginevra. Renault penserà anche ai professionisti e alle aziende, presentando al Salone elvetico la nuova Kangoo Z.E. Concept, prototipo elettrico che anticipa il rinnovamento della gamma Kangoo.

Dacia al Salone di Ginevra 2020

Come anticipato in precedenza, Dacia si prepara ad una vera e propria rivoluzione ecosostenibile portando sul palcoscenico del Salone di Ginevra 2020 la sua prima show car 100% elettrica. Ricordiamo che il brand romeno appartenete all’orbita Renault propone già nella propria offerta una serie di proposte a basso impatto ambientale equipaggiate con propulsori bifuel (benzina GPL) ed appartenenti alla gamma ECO-G. A Ginevra Dacia porterà la nuova motorizzazione TCe 100 ECO-G, inoltre svelerà la serie speciale “15th Anniversary” dedicata ai 15 anni di presenza del brand in Europa.

Alpine al Salone di Ginevra 2020

Al Salone di Ginevra non mancherà Alpine, lo storico marchio sportivo del Gruppo Renault pronto ad ammaliare il pubblico della manifestazione con la presentazione di due serie limitate basate sulla sportiva Alpine A110. I partecipanti al Salone potranno inoltre ammirare da vicino la stupefacente Alpine A110 SportsX, ispirata alle storiche versioni da rally della A110 come la vincitrice del rally di Montecarlo del 1973.