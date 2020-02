Range Rover Sport: la nuova generazione spiata sulla neve

Il costruttore britannico ha avviato il programma di test per la nuova generazione della Range Rover Sport.

L’attuale Range Rover Sport vanta ormai 7 anni di carriera sulle spalle, quindi è ormai lecito aspettarsi l’arrivo di una inedita generazione che avrà il difficile compito di raggiungere o addirittura surclassare il successo conquistato nel corso del tempo da una delle regine incontrastate dei SUV di lusso sportivi.

Iniziati i test sulla neve

La conferma di questo cambio di passo arriva da una galleria di immagini “rubate” che immortalano un prototipo completamente camuffato della futura generazione del Range Sport mentre effettua dei collaudi su strade innevate del nord Europa.

Strizza l’occhio alla Velar

Come accennato in precedenza, il prototipo protagonista delle foto che vi proponiamo risulta completamente camuffato per nascondere le linee definitive che distingueranno il modello di serie. Tra le novità estetiche principali troveremo senza ombra di dubbio un’inedita mascherina frontale chiamata a separare una firma luminosa anch’essa di nuova concezione. Non mancheranno inoltre modifiche ai fascioni paraurti ed ad altri dettagli. Le novità interesseranno anche l’abitacolo, rivisto sia nell’estetica che nella dotazione tecnologica. La nuova Range Rover Sport si presenterà come un’evoluzione e non una rivoluzione rispetto all’attuale generazione, almeno dal punto di vista stilistico che si ispirerà agli ultimi canoni estetici del marchio, inaugurati dalla Range Rover Velar.

Si punta sull’elettrificazione

Per quanto riguarda il capitolo propulsori, la nuova “Sport” verrà proposta con una completa gamma di propulsori, di cui faranno parte anche i nuovi mild mybrid e ibridi plug-in ricaricabili alla spina. Secondo indiscrezioni, in un secondo momento dovrebbe debuttare anche una versione 100% elettrica.

L’erede dell’attuale Range Rover Sport dovrebbe debuttare tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, ecco perché ci sarà ancora tempo per scoprire ulteriori dettagli stilistici e tecnici dell’inedito SUV britannico.

Range Rover Sport: foto spia della nuova generazione Vedi tutte le immagini +26