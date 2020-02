Hyundai Prophecy, l’inedita concept elettrica sarà svelata a Ginevra

L’inedita concept car traccerà la strada stilistica che caratterizzerà i futuri modelli targati Hyundai.

Hyundai ha annunciato che il prossimo 3 marzo, in occasione del Salone di Ginevra 2020, svelerà in anteprima mondiale un’inedita concept car 100% elettrica battezzata Prophecy. Secondo il comunicato diffuso dalla Casa di Seul, l’inedito prototipo porterà in dote il nuovo linguaggio stilistico del brand, tracciando di conseguenza la linea guida per i futuri modelli targati Hyundai.

La Hyundai Prophecy sarà quindi caratterizzata dalla filosofia stilistica “Sensuous Sportiness” di Hyundai, capace di esaltare le forme della vettura – anticipate da una immagine teaser – che risultano impreziosite da curve armoniche ed eleganti in grado di esaltare l’andamento degli ampi passaruota posteriori, con l’obiettivo di offrire un’eccellente penetrazione aerodinamica. L’effetto scenico viene completato dalla presenza di spoiler integrato e da proiettori a pixel.

“Prophecynon segue le tendenze, ma accentua una bellezza senza tempo che resisterà al futuro” queste le parole di SangYup Lee, capo del Hyundai Global Design Center, che ha inoltre aggiunto: “Il suo iconico design sta per espandere il design di Hyundai verso orizzonti ancora più ampi.”

