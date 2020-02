Fiat SUV: le foto spia del nuovo modello

Fiat sta lavorando a un nuovo SUV che potrebbe essere una possibile variante della Tipo o un modello derivato dal pick-up Toro.

Un misterioso muletto Fiat pesantemente camuffato è stato sorpreso su strada pubblica dall’obiettivo attento dei fotografi. Il veicolo, sul quale al momento non si hanno informazioni certe, è caratterizzato da un baricentro alto e appartiene quindi alla categoria dei SUV.

Fiat SUV: una nuova variante su base su Tipo?

Secondo alcune ricostruzioni, il muletto potrebbe essere basato sulla Fiat Tipo e rappresenterebbe la variante crossover da affiancare alle versioni berline e station wagon.

Altre ipotesi parlano invece di una base in comune con il Fiat Toro, il pick-up prodotto in Brasile che è stato pensato principalmente per il mercato sudamericano, quindi caratterizzato da buone doti di robustezza e praticità.

Anche il nome è ancora un mistero

L’ampio uso di pannelli di pannelli coprenti usati per il prototipo lasciano capire che in casa Fiat c’è l’intenzione di mantenere il massimo riserbo sull’identità del modello, che potrebbe anche essere la versione di serie del Fiat Fastback Concept presentato dal marchio italiano al Salone di San Paolo nel 2018.

