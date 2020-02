Citroen: il teaser della nuova elettrica

Sarà una vettura destinata al grande pubblico e verrà svelata online dove è stata annunciata con l’hashtag #ElectricForAll

Il Gruppo PSA punta molto sull’elettrico e le varianti di Opel Corsa e Peugeot 208 ad impatto zero rappresentano un valido esempio dell’impegno verso una mobilità sostenibile. Adesso anche Citroen si appresta a lanciare una nuova vettura elettrica, come si evince dai canali social.

Succede alla C-Zero ed alla e-Mehari

Dopo la C-Zero, citycar realizzata in collaborazione con Mitsubishi, il Double Chevron ha dato vita alla e-Mehari, variante elettrica, nonché remake, della mitica scoperta che fa tanto estate. Ma se la e-Mehari era per un pubblico specifico, la nuova vettura, come recita l’hashtag #ElectricForAll, si rivolge a tutti, quindi rappresenta una democratizzazione delle auto a zero emissioni.

Un’immagine ne svela il frontale

Al momento c’è solamente un’immagine del frontale dove il Double Chevron è messo in evidenza insieme a dei fari a LED di forma circolare. Ovviamente, essendo un’auto elettrica non c’è la classica calandra, mentre il parabrezza non appare rastremato come vuole la moda attuale ma decisamente verticale.

Arriverà il 27 febbraio

Per saperne di più bisognerà attendere il 27 febbraio, quando online ci sarà la presentazione ufficiale del modello in questione. Poi bisognerà capire quando arriverà sul mercato e quando il pubblico potrà toccarla con mano, visto che Citroen non sarà presente al Salone di Ginevra. Inoltre, l’aspetto sul quale verrà focalizzata l’attenzione è il prezzo o l’eventuale forma di noleggio, se verrà proposta, perché oltre ad un utilizzo che impone tempi di ricarica decisamente differenti da quelli per un rifornimento di un’auto convenzionale, il costo fino ad oggi ha rappresentato un ulteriore ostacolo alla diffusione delle auto elettriche.

