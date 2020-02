SSC Tuatara: 1.775 CV per sfidare la Bugatti

La sportiva americana sarà realizzata in 100 esemplari e mira ad insidiare il record di velocità massima della Bugatti Chiron

Riprende ufficialmente la corsa al record di velocità massima per auto stradali con la presentazione ufficiale della SSC Tuatara in occasione del Philadelphia Auto Show. Infatti, con i suoi 1775 CV il bolide americano rappresenta una concreta minaccia per il primato della Bugatti Chiron di 490,484 km/h. Sarà costruita in 100 esemplari per altrettanti, fortunati, nababbi.

V8 twin-turbo 5.9 per 1775 CV di potenza

Sottopelle, il cuore della Tuatara non ha nulla da invidiare a quello delle hypercar più blasonate ed è costituito da un V8 5.9 twin-turbo che, con benzina E85, riesce ad erogare ben 1.775 CV, mentre con benzina a 91 ottani il fortunato guidatore deve accontentarsi di 1.370 CV. Con cambiate fulminee, inferiori ai 100 millesecondi, la vettura in questione dovrebbe superare i 483 km/h, ma ancora non è detto quale punta velocistica riuscirà a raggiungere in condizioni ottimali. Ad ogni modo, la sua altezza da hypercar può variare per affrontare rampe e dossi visto che si può alzare di 40 mm l’anteriore.

Fibra di carbonio e strumentazione racing

Le porte della carrozzeria in fibra di carbonio si aprono verso l’alto per dare accesso ad un abitacolo ampio, in grado di ospitare persino un guidatore di 1 metro e 95 centimetri con tanto di casco, la strumentazione è di stampo racing, così come il volante tagliato nella parte bassa. Mentre un grande display è riservato al sistema multimediale e spicca nella console centrale. La zona riservata agli occupanti è stata realizzata in fibra di carbonio al pari della carrozzeria che ha un coefficiente aerodinamico di 0,279.

Un missile anche nell’aspetto

L’estetica è assolutamente personale e richiama quella del prototipo: il frontale affilato, il posteriore largo con due elementi aerodinamici, i grandi sfoghi per l’aria, e l’aerofreno sono sono alcuni dei tanti dettagli che balzano all’occhio dell’osservatore.

SSC Tuatara 2020: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +20