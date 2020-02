Nuova Citroen C4: le foto spia sulla neve

L’erede della Cactus abbraccerà le forme di un crossover-coupé e sarà dedicata anche in versione elettrica.

Anche se in molti la davano già per cancellata, la Citroen C4 Cactus avrà un’erede, come dimostrano le immagini spia che ritraggono un prototipo completamente camuffato di quella che dovrebbe essere la futura generazione del crossover di segmento “C” della Casa del double Chevron. Il nuovo modello dovrebbe però chiamarsi C4, abbandonando la denominazione Cactus.

Un inedito crossover-coupé

Le immagini a nostra disposizione ci regalano a grandi linee un’idea su come evolverà la linea del futuro modello. Osservando le foto in questione è possibile infatti notare come l’erede della Cactus abbraccerà le forme di un crossover-coupé. Si tratta di un vero e proprio cambio di rotta che segue le attuali tendenze del mercato, dove risultano sempre più gettonate le vetture dotate di baricentro alto, abbinate ad un design sportiveggiante che strizza l’occhio alle vetture coupé. Nonostante la presenza di pesanti camuffature è possibile inoltre notare un frontale dalle forme più pronunciate e una coda rastremata ed impreziosita da un lunotto molto inclinato che digrada su un accenno di coda che risulta piuttosto alto.

Aumentano le dimensioni

Oltre al baricentro rialzato, la nuova vettura porta in dote dimensioni maggiori rispetto all’attuale Cactus, in particolare la lunghezza dovrebbe raggiungere i 4,3 metri, a tutto vantaggio dell’abitabilità interna e dello spazio del vano bagagli, inoltre il corpo vettura farà a meno delle protezioni airbump dedicate alle fiancate dell’auto

Nuovi motori

Realizzata sulla piattaforma modulare CMP del Gruppo PSA, l’inedita C4 potrà abbracciare uno schema tecnico ibrido o 100% elettrico: la gamma della vettura prevederà infatti un’offerta di unità diesel e benzina, ma anche motorizzazioni ibride e una versione 100% elettrica. Quest’ultima dovrebbe sfruttare l’unità elettrica da 136 CV che equipaggia anche i modelli 208, 2008 e Corsa. Il debutto sul mercato dell’inedito modello è previsto non prima del 2021.

Nuova Citroen C4: foto spia sulla neve Vedi tutte le immagini +14