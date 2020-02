La wagon avventurosa di Casa Volvo è stata immortalata in alcune foto spia in versione restyling

Il suo arrivo sul mercato dovrebbe avvenire nel corso dell’anno, in concomitanza con quello delle varianti meno avventurose e specialistiche delle Volvo S90 e V90, stiamo parlando della V90 Cross Country, che è stata oggetto di nuove foto spia arrivate in redazione.

Pochi dettagli per renderla più intrigante

Esternamente la wagon rialzata della Casa svedese oltre alle protezioni dei passaruota e della zona inferiore della carrozzeria, presenti anche sul modello attuale, vanta dei cambiamenti a livello di finiture dei paraurti anteriori, al punto che su questi dettagli ci sono ancora delle piccole camuffature. Inoltre, dietro dovrebbero arrivare anche i gruppi ottici a LED con grafica 3D come quelli visti in altre foto spia del modello convenzionale.

Tecnologia ibrida ed infotainment aggiornato

Il facelift corrisponde all’occasione per dotare la V90 in questione dei nuovi motori con tecnologia ibrida plug-in che stanno arricchendo la gamma della Casa svedese. Inoltre, con il restyling ci sarà un aggiornamento del sistema d’infotainment per migliorare l’integrazione con gli smartphone attraverso la compatibilità con Android Auto.

Volvo V90 Cross Country facelift: le foto spia Vedi tutte le immagini +14