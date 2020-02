Chrysler Pacifica 2020: a Chicago arriva il restyling

Più grintosa nel look si arricchisce della trazione integrale sfoggia anche una variante ibrida plug-in per percorrere quasi 50 km in elettrico

E’ tempo di restyling per la Chrysler Pacifica che si rifà il trucco al Salone di Chicago e si arricchisce della trazione integrale. Negli USA le tutto spazio hanno ancora una certa richiesta, per cui il Brand americano ha deciso di affinare un modello importante che fa sfoggio anche della tecnologia ibrida.

Esterno: più carattere da ogni prospettiva

La Pacifica ha un look tutt’altro che tranquillo, perché le nervature sul cofano anteriore, il nuovo sguardo e i cerchi che arrivano fino a 20 pollici le conferiscono un’aria grintosa. Anche i gruppi ottici posteriori non sono da meno, mentre si può scegliere se optare per la variante priva di cromature per renderla ulteriormente “dark”. La destinazione d’uso ne influenza lo stile, ma i tanti particolari disseminati nella carrozzeria lo rendono personale, a cominciare dalla grande calandra anteriore.

Interno: spazioso e tecnologico

Ampio, come sottolineano le dimensioni esterne, l’abitacolo della Pacifica consente di avere tutto sotto controllo tramite il nuovo schermo dell’infotainment da 10,1 pollici compatibile con gli smartphone e comprensivo di Amazon Alexa per accedere alla telecamera che consente di controllare dal posto di guida la zona posteriore quando si trasportano bambini. Non mancano tanti vani per posizionare oggetti vari come quello ricavato sotto il tunnel centrale, quello che fuoriesce dallo stesso nella zona posteriore e quello nascosto sotto il pianale davanti ai sedili della fila centrale. Completano il quadro la ricarica wireless per lo smartphone e ben 12 prese USB, oltre alla possibilità di avere due schermi dietro i poggiatesta dei sedili anteriori.

Anche ibrida plug-in e con la trazione integrale

Sotto il cofano troviamo il V6 3.6 da 286 CV con tanto di cambio automatico ZF a 9 rapporti che, nella variante ibrida plug-in, offre meno potenza ma regala circa 50 km di autonomia in modalità elettrica. Non manca la trazione integrale, vera novità per questo modello, capace di gestire autonomamente la coppia tra l’asse anteriore e posteriore a seconda delle esigenze.

