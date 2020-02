Nuova Volkswagen Atlas, svelata al Salone di Chicago

Il SUV full-size targato Volkswagen si rinnova nell’estetica e nei contenuti per accontentare i gusti delle famiglie americane.

La divisione americana del brand Volkswagen ha svelato sul palcoscenico del Salone di Chicago 2020 la nuova Volkswagen Atlas, SUV di grandi dimensioni dotato di sette posti, sviluppato appositamente per il mercato nordamericano. Il rinnovato SUV vanta un design aggiornato, interni rivisti e un’iniezione di nuove tecnologie dedicate alla sicurezza e all’intrattenimento dei suoi passeggeri.

“L’Atlas è stato una grande successo per Volkswagen America, questo modello ha aiutato il marchio a donare una maggiore enfasi ai SUV adatti alle famiglie – queste le parole di Scott Keogh, presidente e CEO di Volkswagen Group of America che ha inoltre aggiunto – Questo modello rinnovato offre tutte le funzionalità del modello precedente e aumenta le aspettative con nuove tecnologie e più stile.”

Estetica affinata

Il restyling dedicato alla Atlas ha permesso di ottenere un corpo vettura leggermente più lungo, grazie all’adozione di fascioni paraurti completamente ridisegnati. Tra le altre novità estetiche segnaliamo la presenza di una nuova mascherina frontale dotata di tre listelli e chiamata a separare i proiettori a LED, anch’essi rivisti. La versione R-Line porta in dote paraurti specifici, minigonne laterali e cerchi in lega di alluminio, disponibili nelle misure da 20 o 21 pollici.

Infotainment evoluto e tanti ADAS

Per quanto riguarda l’abitacolo, troviamo tra le novità un nuovo volante, sedili in pelle con cuciture in contrasto e un sofisticato sistema di infotainment Composition Media abbinato ad un display da 8 pollici. La dotazione di accessori viene completata da: strumentazione digitale, impianto audio Premium Fender, climatizzatore elettronico a tre zone, sedili climatizzati, ricarica wireless per smartphone e avvio della vettura in remoto. Particolarmente ricca anche la dotazione di sistemi di assistenza alla guida, tra cui segnaliamo la presenza di: Adaptive Cruise Control (ACC) con sistema Stop and Go, Lane Keeping System (Lane Assist), Park Distance Control (PDC), Park Steering Assistant (Park Assist), Overhead View Camera (Area View), Traffic Jam Assist e Dynamic Road Sign Display.

Due propulsori a benzina

La nuova Atlas sarà proposta sul mercato con due differenti motorizzazioni a benzina. La gamma prevede il quattro cilindri TSI da 235 CV e il V6 da 276 CV, entrambe le motorizzazioni sono accoppiate alal trazione integrale 4Motion e ad un cambio automatico a 8 rapporti.

Nuova Volkswagen Atlas: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +22