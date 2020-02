Rolls-Royce Ghost 2021: foto spia della nuova generazione

Un prototipo della rinnovata berlina della Casa britannica è stato sorpreso durante i collaudi su strada che anticipano il debutto della vettura.

Non sappiamo ancora quanto giungerà il momento in cui la Regina Elisabetta d’Inghilterra abdicherà a favore di suo figlio Carlo, ma sappiamo che un’altra Regina, conosciuta con il nome di Rolls-Royce Ghost, sta per lasciare il suo trono per far posto ad una generazione totalmente inedita della nobile berlina britannica.

Design ispirato alla Cullinan

Un prototipo della Ghost, dotato di leggere camuffature estetiche, è stato infatti sorpreso mentre effettuava alcuni test su strada. Il muletto in questione è stato immortalato in alcune immagini “rubate” che ci regalano un’idea delle novità stilistiche che dovrebbe portare in dote il rinnovato modello anglosassone. Il design della vettura si distinguerà per i tagli netti e gli spigoli vivi e più in generale si avvicinerà molto a quello visto sul SUV Cullinan.

Meccanica condivisa con la Phantom

Dal punto di vista tecnico, la vettura sarà basata sulla piattaforma della sorella maggiore Phantom, inoltre dovrebbe portare in dote anche la trazione integrale, almeno come optional a richiesta. Anche il cuore della vettura dovrebbe essere il medesimo della Phantom, parliamo del poderoso V12 da 6.75 litri che sarà in grado di sprigionare circa 600 CV, mentre in un secondo tempo dovrebbe debuttare una variante 100% elettrica e forse anche una versione ibrida plug-in.

Il debutto della nuova generazione della Rolls-Royce Ghost è atteso nel corso del 2021.

