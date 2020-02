Volkswagen Tiguan 2020, tutto pronto per il restyling

Il SUV della Casa di Wolfsburg si prepara ad un interessante restyling che interesserà sia il design che i contenuti tecnici della vettura.

La Volkswagen Tiguan, SUV di dimensioni media molto apprezzato sul mercato italiano ed europeo, si prepara ad un interessante restyling che avvicinerà il design di questo modello alla più recente produzione del Costruttore di Wolfsburg. Rispetto alla prima generazione lanciata nell’ormai lontano 2007, la Tiguan è cresciuta di dimensioni e contemporaneamente è diventata un’auto più lussuosa e meglio rifinita, sia dal punto di vista dei materiali che per quanto riguarda la sua dotazione, lasciando così spazio al nuovo e più piccolo crossover T-Roc.

Nuovo design ispirato alla Golf

Secondo le ultime indiscrezioni e alcuni rendering diramati dai media internazionali, la nuova Tiguan sfoggerà un design completamente nuovo che si ispirerà alla già citata T-Roc, ma soprattutto all’ottava generazione della Golf, da poco sbarcata sul mercato. Oltre ai rendering, in rete è apaprsa anche quella che sembra una prima immagine rubata sell’inedito modello, anche se per il momento non sappiamo se si tratta di un falso ben fatto.

Entrando nel dettaglio, il restyling dedicato alla Tiguan porterà in dote nuovi gruppi ottici FULL-Led dal design sottile, separati da una griglia che dovrebbe vantare dimensioni più importanti rispetto a quella attuale. Le novità estetiche saranno più limitate per quanto riguarda la vista posteriore della vettura e si concentreranno sul design dei fari, sempre dotati di tecnologia LED. Non mancherà una versione ad alte prestazioni denominata “R”, riconoscibile per le appendici aerodinamiche supplementari, gli scarichi sportivi e i cerchi in lega da 20 pollici ed equipaggiata da un motore turbo da 300 CV. Le modifiche interesseranno anche gli interni che con ogni probabilità guadagneranno anche un sistema di infotainment più evoluto.

Motori mild hybrid

La novità meccanica più interessante riguarderà l’introduzione della tecnologia mild hybrid sia sui motori a benzina che su quelli diesel, non mancherà inoltre una variante ibrida plug-in.

