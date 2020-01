Nuove foto spia ritraggono un muletto mimetizzato di quella che sarà la prossima Seat El Born, la prima vettura elettrica della Casa iberica.

Seat sta lavorando al suo primo modello elettrico che è fondamentalmente basato sulla piattaforma che ospita la recente Volkswagen ID.3, ma realizzata seguendo lo stile tipico della Casa di Barcellona. Il nome designato per questa vettura è El Born, e come sottolineato, condividerà la maggior parte delle sue parti con l’ID.3, ma dalla quale si distinguerà per elementi più freschi e adatti anche ad un pubblico giovanile. Le recenti foto spia, ritraggono il muletto in una severe sessione di prove e test invernali su strade pubbliche innevate, a dimostrazione dell’intensa attività di sviluppo che contraddistingue questo atteso modello.

Design ancora da decifrare

Tramite le foto spia non si riesce a inquadrare con perfezione quelle che saranno le caratteristiche principali di questa vettura, poiché la forte mimetizzazione impedisce di studiarla con la dovuta cura. Ad ogni modo, la parte anteriore è la sezione che avrà i maggiori cambiamenti con fari, paraurti anteriore e “griglia” modificati rispetto a quanto visto sulla VW ID.3. Le luci posteriori appariranno leggermente diverse e anche l’interno subirà alcune piccole modifiche per caratterizzare ancora di più la vettura di origine iberica. El Born è stata mostrata come un concept non lontano a quello della produzione all’IAA di Francoforte a settembre 2019 e sembra avere tutte le carte in regola per essere una macchina davvero intrigante.

Seat El Born: le foto spia Vedi tutte le immagini +14