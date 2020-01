Lotus Evija: l’hypercar elettrica arriverà nel 2021

Sarà prodotta in 130 unità da quasi 2 milioni di euro l’una, e con i suoi 1.972 CV sarà l’auto più potente del mondo

La Lotus è pronta ad un rilancio in grande stile con la Evija, prevista per il prossimo anno e annunciata come l’auto da strada più potente del mondo. Le immagini diffuse online mostrano che i collaudi sono in fase avanzata e che la nuova vettura del Brand britannico dopo 10 anni di attesa è realmente in rampa di lancio.

Costerà quasi 2 milioni di euro

L’Evija sarà anche il primo modello elettrico del Marchio e verrà assemblato a Norfolk in appena 130 unità. L’auto in questione sarà venduta ad un prezzo vicino ai 2 milioni di euro e le prime consegne sono previste in estate.

Il prototipo attuale è quasi definitivo non solo nell’aspetto, ma anche a livello di sospensioni, freni ed unità elettriche e persino per quanto riguarda gli interni. Chiaramente, bisogna sviluppare al meglio tutti gli aiuti elettronici per gestire il potenziale prestazionale di cui è capace, anche se alla Lotus assicurano che il grip meccanico sarà decisamente importante e non ci si affiderà esclusivamente all’elettronica per tenere l’auto sotto controllo.

La Lotus Evija prende ispirazione dalle auto sportive che corrono a Le Mans per il design ed incarna un nuovo linguaggio stilistico del Brand. Il telaio è in fibra di carbonio, così come la carrozzeria, e l’aerodinamica ha ha contribuito molto alle forme della vettura. Nello specifico, lo splitter anteriore, ispirato a quello della Formula 1 Tipo 72, contribuisce a raffreddare sia l’assale anteriore che la batteria posizionata dietro i sedili, mentre lo spoiler posteriore attivo è integrato nella carrozzeria per entrare in funzione all’occorrenza.

L’abitacolo presenta pochi elementi come il volante dotato di diversi comandi, un piccolo display, e una consolle centrale. I sedili sono ovviamente sportivi con guscio in carbonio e rivestiti in Alcantara, mentre l’accesso è favorito da scenografiche portiere che si aprono verso l’alto.

Sarà l’auto più potente del mondo

Quello che caratterizza maggiormente l’Evija è la potenza complessiva di ben 1.972 CV e 1.700 Nm di coppia massima, che, attualmente, la farebbe diventare la vettura stradale più potente del mondo. Le prestazioni sarebbero chiaramente mostruose con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in meno di 3 secondi ed una velocità massima superiore ai 320 km/h. Il tutto con un’autonomia di circa 400 km garantita da una batteria da 70 kWh, fornita da Williams Advanced Engineering, che può essere completamente ricaricata in 18 minuti sfruttando anche le colonnine da 800kW.

La trazione è integrale grazie ai quattro motori elettrici posizionati uno su ogni ruota, mentre si potranno percorrere circa 4 giri completi a Silverstone sfruttando tutta la potenza a disposizione. Ovviamente, per garantire decelerazioni adeguate l’auto sfrutterà un impianto frenante carboceramico e pneumatici Pirelli Trofeo R montati su cerchi da 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore.