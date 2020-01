Subaru Levorg Prototype STI Sport in mostra al Tokyo Auto Salon

Linea sportiva e motore 1.8 sovralimentato per la wagon sportiva delle Pleiadi che avrà anche le sospensioni a controllo elettronico

La Subaru affina la Levorg prima del debutto ufficiale della sua variante sportiva; infatti all’Auto Salon di Tokyo ha mostrato al pubblico la Levorg Prototype STI Sport che appare come una modello quasi definitivo che potrebbe arrivare presto sul mercato.

Cattiva il giusto, con una linea piuttosto equilibrata

Per il momento non ci sono foto degli interni ma intanto si può capire molto sull’indole della vettura in questione dalle immagini che mostrano la carrozzeria da diversi punti di vista. Quello che balza all’occhio è un equilibrio generale che porta a definire un design fluido ma con accenti sportivi che rendono piccante l’insieme. La calandra specifica con il logo STI, lo splitter, le minigonne ed una sorta di grembiolatura posteriore rendono aggressiva la parte bassa dell’auto creando anche uno stacco cromatico importante con la livrea bianca. Intrigante il gioco di linee tra i gruppi ottici e la calandra che slancia quest’ultima in avanti, belli i fari posteriori uniti nella parte bassa, immancabile lo spoiler sul portellone, che è integrato con gli elementi che contornano il lunotto, così come la presa d’aria sul cofano motore.

Motore Boxer 1.8 turbo

A proposito di propulsore, sotto il cofano è celato un 1.8 turbo, rigorosamente boxer, del quale però non si conoscono ancora potenza e ad altre caratteristiche salienti. Quello che esula dalla tradizione invece è il sistema di sospensioni a controllo elettronico. Chiaramente, con il Drive Mode Select potranno essere rivisti anche altri parametri relativi all’erogazione, alla trazione integrale ed alla sensibilità dello sterzo.

Costruita sulla nuova piattaforma globale di Subaru, la Levorg STI Sport promette emozioni con la tipica efficacia su strada e sui fondi a bassa aderenza delle vetture del Brand giapponese.

