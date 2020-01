Skoda Vision In, i bozzetti ufficiali del nuovo SUV per l’India

La Casa boema ha diramato i primi bozzetti ufficiali che svelano il design del nuovo SUV compatto per il mercato indiano.

In occasione dell’imminente Auto Expo di Nuova Delhi, che si svolgerà nella capitale indiana dal 5 al 12 febbraio prossimi, il costruttore Skoda svelerà in anteprima mondiale la Vision In Concept, prototipo che anticipa un SUV dalle dimensioni compatte studiato appositamente per il mercato indiano. In attesa di poter vederla dal vivo, l’inedita showcar di targata Skoda è stata anticipata da una serie di bozzetti ufficiali che ci regalano un’immagine chiara del design degli esterni e delle caratteristiche che distinguono l’abitacolo dell’auto.

Dimensioni compatte e aspetto grintoso

La versione di serie della Skoda Vision In debutterà sul mercato indiano alla fine di quest’anno, per questo motivo il prototipo immortalato nei bozzetti risulterebbe molto vicino alla versione definitiva. Secondo le informazioni diramate, la Vision si basa sulla piattaforma MQB A0 del Gruppo Volkswagen e misura 4.260 millimetri, ovvero 122 mm più corta della Karoq. Nonostante le dimensioni estremamente compatte, la vettura sfoggia un aspetto grintoso e muscoloso, fatto di spigoli vivi e tagli netti che esaltano la grande mascherina anteriore chiamata a separare i proiettori sottili ed avvolgenti, non mancano inoltre grandi prese d’aria incastonate nel fascione paraurti che regalano un effetto scenico di forte impatto visivo. La vista posteriore sfoggia invece luci con effetto tridimensionale e dalla forma a boomerang, separati dalla scritta Skoda retroilluminata. Un tocco in stile off road arriva invece dalla protezione color alluminio dedicata al pianale, integrata nel fascione paraurti.

Abitacolo austero e tecnologico

L’abitacolo della Vision In è chiaramente ispirato a quello visto sulla recente Octavia ed anticipato da un primo bozzetto ufficiale diramato lo scorso dicembre. Osservando l’immagine a nostra disposizione è possibile apprezzare una fascia color arancione che si estende orizzontalmente per tutta la lunghezza della plancia e dividendola esattamente a metà. Al centro della console troviamo invece l’ampio display dedicato a sistema di infotainment, mentre dietro il volante a tre razze con comandi multimediali spicca la strumentazione 100% digitale e settabile a seconda delle esigenze. Degne di nota le bocchette dell’aerazione laterali, dal design futuristico e dalle dimensioni importanti, mentre il colore arancione impreziosisce anche il bracciolo centrale e quelli integrati nei pannelli porta. Questi ultimi ospitano anche i comandi per i cristalli elettrici anteriori e posteriori, non manca infine una leva piuttosto corta e dalle dimensioni estremamente compatta dedicata al cambio automatico by wire.

Skoda Vision In: i bozzetti ufficiali Vedi tutte le immagini +4