Citroen C5 Aircross Hybrid e altre novità al Salone di Bruxelles

Citroen ha annunciato le novità che saranno presenti tra pochi giorni al Salone di Bruxelles 2020.

Citroen annuncia interessanti anteprime per il Salone di Bruxelles 2020 in programma dal 10 al 19 gennaio, confermando una certa attenzione alla gamma elettrica.

Citroen C5 Aircross: il SUV ibrido punta sull’e-Comfort

Tra i sei modelli elettrificati presenti nell’offerta 2020 di Citroen spicca sicuramente il nuovo Citroen C5 Aircross Hybrid, il SUV ibrido plug-in che promette ridotte emissioni e un’autonomia di 50 chilometri in modalità completamente elettrica.

La Casa francese parla inoltre di e-Comfort per sottolineare la silenziosità e la comodità assicurate dalla vettura, senza dimenticare ovviamente la praticità che caratterizza da sempre questo genere di veicoli. Il merito di un tale livello di comfort è dato non solo dalla presenza del silenzioso motore elettrico, ma anche dall’impiego delle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi e dai sedili Advanced Comfort. Sul fronte della sicurezza ci sono invece ben 20 tecnologie di assistenza alla guida.

Ami One Concept: uno sguardo alla mobilità del futuro

A Bruxelles sarà presente inoltre la Citroen Ami One Concept, un esemplare unico caratterizzato dalla propulsione 100% elettrica. Il modello nasce per un tipo di impiego urbano e offre un abitacolo a 2 posti abbinato a uno stile vivace e colorato, con la possibilità di poter essere guidato senza patente.

Al centro del progetto ci sono le tecnologie digitali, come confermato dalla gestione del veicolo tramite un’app dedicata. Non va comunque dimenticata un’ampia possibilità di personalizzazione che rende la concept Citroen adatta per i più svariati ambiti di utilizzo.

La SpaceTourer Concept per una mobilità senza confini

Lo stand del marchio francese accoglierà infine la Citroen SpaceTourer The Citroenist Concept, un prototipo di van moderno e connesso che rappresenta, almeno per certi versi, un nuovo concetto di libertà su quattro ruote. La vettura è abbinata infatti alla bicicletta Rider The Citroenist by Martone che ha il compito di estenderne idealmente la libertà di movimento per un utilizzo quasi senza confini.

