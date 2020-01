Alpina B5 Biturbo Touring: le foto spia

La wagon bavarese rivisitata da Alpina si appresta al restyling come il modello di serie ed è stata oggetto di foto spia

Il preparatore Alpina sta sviluppando la B5 Biturbo, che per la prima volta è stata immortalata in una gallery di foto spia nella variante Touring.

La M5 Touring che mancava

Nelle immagini è possibile notare le camuffature del caso che interessano principalmente il frontale e la zona posteriore. Nonostante tutto si notano i gruppi ottici anteriori più sottili, il “doppio rene” più ampio e nuove luci posteriori.

La vettura delle foto però sprizza grande aggressività per via delle grandi prese d’aria anteriori e di un nuovo paraurti anteriore che appare interamente riprogettato. Dietro invece spiccano i quattro scarichi che richiamano più ad un eventuale M5 Touring che alla classica Alpina B5. Completano il quadro le grandi ruote che assicurano un’importante impronta a terra con gli pneumatici ribassati.

Sotto il cofano oltre 600 CV

Forse è il segno di un look più aggressivo scelto da Alpina, mentre per il motore non dovrebbero esserci cambiamenti importanti, con il V8 biturbo da 4,4 litri che dovrebbe erogare circa 608 cavalli per un’accelerazione da 0-100 km/h che dovrebbe essere coperta in soli 3,7 secondi ed una velocità massima di ben 322 km/h.

Con questi dati anche i clienti BMW non dovrebbero rimpiangere l’assenza in gamma di una M5 Touring, ma forse la Casa Bavarese potrebbe proporla in occasione del restyling del modello.

