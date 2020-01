La variante con il 6 cilindri 4.0 è stata immortalata durante i collaudi ed avrà il compito di riconquistare i clienti delusi dai motori a 4 cilindri

La Porsche vanta una gamma di modelli decisamente ampia e questo consente alla clientela di poter scegliere quella più adatta ai propri gusti, perché anche le auto sportive possono avere varie sfaccettature, non a caso la famiglia della 911 è particolarmente vasta.

Torna il 6 cilindri

Sulla scia del modello più iconico della Casa tedesca, anche Cayman e Boxster hanno visto crescere le loro varianti in listino e prossimamente dovrebbe arrivare anche la Cayman GTS 4.0, come testimoniano le nostre foto spia, che avrebbe il compito di riconquistare gli appassionati delusi dalla scelta di Porsche di adottare i motori a 4 cilindri con le 718.

L’operazione nostalgia era già stata avviata con la GT4 e con la Boxster Spyder, anch’esse a 6 cilindri, ma non tutti possono permettersi di attendere i tempi di consegna di una GT4 o di una Spyder, per questo la GTS 4.0 potrebbe essere la risposta giusta per molti clienti ed il suo arrivo imminente è testimoniato dalla nostra gallery.

Esteticamente si notano modifiche nella parte inferiore del paraurti anteriore e posteriore dove spiccano l’estrattore ed i due scarichi ai lati. Mentre sotto il cofano il 6 cilindri 4 litri dovrebbe avere una potenza di 400 CV, 20 CV in meno rispetto alla GT4 e 35 CV in più rispetto alla variante a 4 cilindri della GTS attuale. L’aspetto interessante è che, oltre al cambio automatico PDK, ci dovrebbe essere a disposizione dei puristi anche una trasmissione manuale.

Anche un restyling in vista?

E’ difficile dire quando verrà commercializzata con esattezza, ma è probabile che potrebbe arrivare sul mercato in concomitanza con un restyling generale della gamma e che potrebbe esserci anche una Boxster GTS con la stessa motorizzazione.

Porsche 718 Cayman GTS 4.0: le foto spia Vedi tutte le immagini +13