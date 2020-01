Fisker Ocean, il SUV elettrico con pannelli solari sul tetto

Il nuovo SUV a zero emissioni avrà prestazioni da supercar e un’autonomia da oltre 480 km con una sola carica di energia.

Fisker, costruttore americano specializzato in auto elettriche, dopo un passato a dir poco travagliato torna a far parlare di sé con una novità pronta a sfidare la californiana Tesla. La novità in questione è rappresentata dalla inedita Fisker Ocean, primo SUV della storia del marchio USA che si prepara a diventare un’acerrima nemica del futuro crossover a zero emissioni Tesla Model Y.

Il debutto al CES di Los Angeles

Anticipata lo scorso anno da una immagine teaser postata su Twitter da Henrik Fisker, noto per aver sviluppato supercar firmate da Aston Martin, Bmw e Artega, la Ocean ha finalmente fatto il suo debutto davanti il grande pubblico sotto i riflettori del CES di Las Vegas, la più grande fiera al mondo dedicata al mondo dell’elettronica di consumo e alle ultime tendenze tecnologiche.

Zero emissioni e tanta autonomia

Pronta a debuttare sui mercati internazionali nel corso del 2021, la Fisker Ocean sarà proposta nelle varianti a due e a quattro ruote motrici. Le informazioni diramate dal costruttore parlano dell’uso di una batteria da 80 kWh capace di offrire un’autonomia superiore ai 480 km. Anche se non sono stati resi noti i tempi di ricarica, sappiamo che la batteria può contare su alcuni pannelli solari installati sul tetto della vettura.

Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) effettuato in appena 2,9 secondi, inoltre il guidatore potrà contare su una lunga serie di dispositivi avanzati dedicati alla guida assistita, basati sull’utilizzo di telecamere, radar e lidar.

Estetica originale e interni minimalisti

Esteticamente la vettura sfoggia forma morbide e avvolgenti, in particolare i fascioni paraurti bombati risultano abbinati a proiettori a LED dotati di una forma sottile e sfuggente che si sviluppa in senso orizzontale.

Osservando l’abitacolo si apprezza un design minimalista, esaltato dal grande display posizionato al centro della plancia che permette di controllare tutte le funzioni dell’infotainment con cinque pulsanti aptici. Non manca inoltre un quadro strumenti digitale e un utile head-up display capace di riportare i testi delle canzoni che vengono riprodotte dall’impianto multimediale, proprio come se fosse un karaoke.

Prezzi

La Fisker Ocean verrò offerta ad un prezzo di listino che partirà da 37.499 dollari (circa 33.478 euro secondo il cambio attuale). Anche se la vettura sarà disponibile solo dal prossimo anno, i più impazienti possono già prenotare la vettura versando una caparra rimborsabile di 250 dollari (223 euro). La vettura potrà essere utilizzata sfruttando anche una sorta di formula di noleggio a lungo termine che prevede un canone mensile da 379 dollari (338 euro) al mese con un chilometraggio massimo di 48.280 km l’anno.

