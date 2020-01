Nuova Bmw Serie 7: foto spia della prossima generazione

Alcuni muletti della futura ammiraglia bavarese sono stati immortalati durante un trasporto effettuato su un camion bisarca.

L’attuale generazione della Bmw Serie 7 verrà sostituita da una inedita versione nel corso della metà del 2022. Con giusto anticipo, la Casa dell’Elica ha iniziato i test su strada dedicati alla futura berlina teutonica, che hanno come scopo la messa a punto di meccanica e dell’handling della vettura, oltre quello di testare l’affidabilità della sua meccanica ed elettronica prima dell’atteso debutto commerciale fissato fra circa due anni.

Non è infatti un caso che alcuni prototipi della futura Bmw Serie 7 siano stati avvistati su un camion bisarca mentre venivano trasportati nei luoghi stabiliti dove effettuare i test su strada. I muletti in questione sono stati immortalati in un’ampia galleria di immagini fotografiche che ci svela alcune interessanti particolari su questa berlina di rappresentanza.

BMW Serie 7: sarà elettrificata

Le due vetture protagoniste delle foto sfoggiano una livrea di colore bianco ed alcune camuffature applicate ai proiettori anteriori e posteriori del veicolo, con lo scopo di celare agli occhi indiscreti le novità tecnologiche relative ai gruppi ottici che porterà in dote la vettura. Una delle due auto sfoggia inoltre sulla fiancata un adesivo con su scritto “Hybrid Test Vehicle”, a dimostrazione del fatto che sono in corso le prove dinamiche sia delle versioni con motore termico che delle varianti elettrificate.

Interni all’avanguardia

Le immagini ci mostrano anche gli interni del lussuoso veicolo, che sarà caratterizzato dall’uso di un nuovo sistema di infotainment dotato di intelligenza artificiale ad abbinato ad un ampio display touch posizionato come da tradizione sopra la console centrale orientata verso il guidatore. Non mancherà inoltre una strumentazione 100% digitale posizionata dietro il volante a tre razze che offrirà al guidatore la possibilità di scegliere tra numerose schermate in grado di offrire una vasta serie di informazioni relative alla guida.

Nuove motorizzazioni

Dal punto di vista meccanico, la nuova Bmw Serie 7 offrirà una gamma motorizzazioni decisamente completa e particolarmente “green”, il tutto abbinato alla trazione posteriore o a quella integrale XDrive, a seconda delle versioni scelte. La gamma motorizzazioni potrebbe ricevere un vero e proprio stravolgimenti, infatti le classiche motorizzazioni diesel e benzina potrebbero essere declinate nelle versioni a quattro e a sei cilindri, abbandonando così i più inquinanti otto e dodici cilindri. Nell’offerta troveremo almeno una o più versioni ibride plug-in che metteranno a disposizione un’autonomia di 50-60 km a zero emissioni sfruttando la possibilità di caricare la batteria tramite colonnine e impianti domestici. La futura Bmw Serie 7 sarà proposta per la prima volta nella sua storia anche in una variante 100% elettrica che verrà denominata Bmw i7 e potrebbe offrire una potenza di ben 650 CV.

Nuova BMW Serie 7: le foto spia