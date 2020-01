Porsche 911: debutta la Belgian Legend Edition

Dedicata a Jacky Ickx, sarà realizzata solamente in 75 esemplari per i 75 anni del campione belga.

La 911 di nuova generazione, quella caratterizzata dalla sigla di progetto 992, viene proposta nella prima serie speciale, denominata Belgian Legend Edition, e dedicata ad un campione belga che ha scritto pagine memorabili nelle corse automobilistiche insieme a Porsche, stiamo parlando di Jacky Ickx, trionfatore nella 24 Ore di Le Mans al volante di uno dei bolidi della Casa tedesca nel 1976, 77, 81 e 82.

75 esemplari per i 75 anni di Jacky Ickx

In occasione dei 75 anni del pilota belga, la Porsche ha dato vita a questa edizione limitata della sua bestseller che sarà costruita solamente in 75 esemplari realizzati sulla base della 911 Carrera 4S. Se la meccanica è la stessa, ovvero il flat six da 450 CV capace di spingerla fino a 306 km/h accelerando da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, livrea e finiture sono specifiche.

Infatti, la verniciatura è denominata Paint To Sample X Blue, e si combina alla perfezione con i cerchi da 20 e 21 pollici Carrera Classic dalla tonalità particolare che mixa vernice bianca e blu. In pratica si tratta di un omaggio ai colori del casco indossato nelle corse da Jacky Ickx. Completano il quadro le soglie battitacco in fibra di carbonio specifiche, i badge esterni a livello dei montanti centrali con tanto di bandiera del Belgio e firma del pilota, firma che ritroviamo anche all’interno, precisamente sul bracciolo, e il particolare trattamento di plancia e sedili. Anche la chiave, così come il portachiavi, presenta la firma di Ickx.

La nuova vettura protagonista di un video

Sportiva ed elegante, proprio come il personaggio a cui è ispirata, questa Porsche 911 Carrera 4S Belgian Legend Edition è stata oggetto di un video insieme al noto driver che alla fine del filmato è partito a bordo dell’auto in questione.

