Kia: due serie speciali per il Regno Unito

La Picanto Zest e la Stonic Maxx arricchiscono la proposta commerciale di Kia in Inghilterra.

Nel Regno Unito la Kia propone due edizioni speciali di Picanto e Stonic, denominate, rispettivamente, Zest e Maxx. Si tratta di due vetture contraddistinte da livree specifiche e da una dotazione piuttosto corposa in grado di soddisfare anche la clientela più esigente.

Picanto Zest

Entrando nello specifico, la Picanto Zest, che al cambio ha un costo di 14.880 euro, presenta la livrea Lime Light, e diversi accessori tra i quali i cerchi in lega da 15 pollici, le luci diurne a LED così come i fari posteriori, i rivestimenti in pelle grigia, il sistema di infotainment con schermo touchscreen da sette pollici, la retrocamera e la compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto. Sotto il cofano troviamo il motore da 1 litro capace di erogare 66 CV abbinato al un cambio manuale a 5 marce.

Stonic Maxx

Anche la Stonic Maxx è spinta da un motore a benzina 1.0 a tre cilindri, ma in questo caso il turbo le consente di poter contare sulla spinta di 118 CV e, volendo, al posto del cambio manuale a sei marce di serie, si può propendere per la trasmissione automatica a 7 rapporti. Esteticamente la Maxx si distingue dal resto della gamma Stonic per la colorazione bianca con tetto rosso e per i cerchi in lega da 17 pollici specifici, mentre l’interno rivestito in ecopelle si arricchisce della retrocamera e delle maniglie cromate. In questo caso il prezzo è di circa 22.400 euro.