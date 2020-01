Audi Sport prepara la svolta PHEV ed EV

La E-tron GT sarà realtà ma arriveranno anche la R8 E-tron, la RS4 PHEV ed una E-tron Sportback RS non è da escludere.

Audi ha lavorato molto sui SUV anche nelle varianti ad alte prestazioni, e la Q3 RS, offerta anche in variante Sportback, la SQ5, e la versione sportiva della Q8 rappresentano un esempio dell’impegno della Casa di Ingolstadt su questo fronte. Adesso però, il reparto sportivo dei Quattro Anelli sta investendo risorse sui modelli elettrici ed ibridi plug-in.

E-tron GT, R8 E-tron, RS4 PHEV ed altre novità in cantiere

Non a caso la E-tron GT, svelata lo scorso anno sotto forma di concept, è destinata a debuttare sul mercato. Il prototipo prevedeva aveva una potenza complessiva di 582 CV e poteva contare su una batteria da 96 kWh, mentre il modello definitivo, in programma per il prossimo salone di Los Angeles, sarà realizzata sulla base della Porsche Taycan, e rispetto a quest’ultima dovrebbe avere un prezzo più basso. Al momento però, non è chiaro se avrà una gamma composta da tre varianti come quella della Porsche, visto che arriverà inizialmente in configurazione standard ed S.

A livello di sportive ad impetto zero comunque la capostipite sarà la R8 E-tron che sarà pronta per entrare di nuovo in produzione, limitata, alla fine del prossimo anno. La progenitrice nel 2015 ha impiegato del tempo per esaurire la produzione di 100 esemplari, ma adesso i tempi per una maggiore diffusione sono maturi. Ovviamente, ci si aspetta un upgrade di potenza e, di conseguenza, a livello prestazionale, considerando che il modello precedente sprigionava 456 CV e scattava da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

In arrivo una variante RS?

Intanto, si rincorrono i rumors su una variante RS della E-Tron Sportback che si distinguerebbe per via di grandi ruote e di un design più aggressivo, oltre che per delle sostanziali modifiche a telaio e sterzo. Chiaramente, la potenza totale sarebbe più elevata dei 402 CV a disposizione della E-tron Sportback e si potrebbe ottenere mediante l’introduzione di un terzo motore elettrico.

Nel frattempo, come riportato da Autocar, i modelli plug-in sono ufficialmente in fase di sviluppo ed il primo modello Audi RS offerto come PHEV sarà la RS4 di prossima generazione che dovrà vedersela con la futura Mercedes-AMG C63.