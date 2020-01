Genesis GV80, il primo SUV del marchio premium coreano

Il primo SUV del brand di lusso coreano offrirà finiture e dotazioni di primo livello che non avranno nulla da invidiare alla concorrenza europea.

Genesis si presenta come il marchio premium del Gruppo Hyundai ed attualmente viene proposto in alcuni importanti mercati internazionali (tra cui Cina e Stati Uniti, ma non in Italia) con una gamma di berline lussuose denominate G70, G80 e G90. Ora però, il giovane brand di lusso coreano è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il debutto del suo primo SUV battezzato GV80, anticipato nelle ultime ore da una serie di immagini ufficiali che svelano l’aspetto esterno e quello dell’abitacolo della vettura.

Lo stile del concept

Derivata dall’omonima concept presentata nel 2017, la Genesis GV80 sfoggia le forme di un imponente SUV a sette posti, lungo probabilmente più di 5 metri (le misure ufficiali non sono state ancora comunicate) che dovrà affrontare modelli del calibro di Bmw X7 e Mercedes GLS. Osservando le immagini che vi proponiamo è possibile apprezzare un aspetto imponente caratterizzato da linee nette e muscolose che traggono ispirazione dagli altri modelli della Casa di Seul. Il frontale risulta dominato dalla grande mascherina che separa i doppi proiettori che si sviluppano in senso orizzontale. I grandi passaruota chiamati ad ospitare le enormi ruote in lega completano l’effetto scenico di sicuro impatto.

Spazio, lusso e tecnologia

Osservando l’abitacolo è possibile apprezzare la plancia che si sviluppa in senso longitudinale e che risulta impreziosita dal grande display dedicato al sistema di infotainment, posizionato nell’estremità superiore della console centrale. Il centro di comando viene rappresentato dal generoso tunnel centrale che ospita i principali comandi e un secondo display dedicato al sistema di climatizzazione, inoltre spicca anche il selettore rotativo per la trasmissione automatica-sequenziale. L’impostazione di questi tecnologici interni verrà ripresa anche sui futuri modelli targati Hyundai. Per quanto riguarda la dotazione di accessori e dispositivi elettronici, la GV80 verrà offerta con la formula tutto di serie che comprenderà anche sofisticati sistemi di assistenza alla guida.

Per il momento non sono state diffuse informazioni relative alla parte meccanica della vettura, l’unica cosa certa è che troveremo di serie la trazione posteriore, mentre a richiesta si potrà avere la trazione su tutte e quattro le ruote. Secondo indiscrezioni, la nuova Genesis GV80 verrà svelata ufficialmente sotto i riflettori del Salone di Los Angeles o di Detroit.

