Skoda Vision In: concept SUV per l’India

Skoda anticipa con un bozzetto la Vision In, un prototipo di SUV compatto che arriverà più avanti sul mercato indiano.

Skoda ha pubblicato un bozzetto della nuova Vision In, un inedito concept SUV che sarà presentato ufficialmente il prossimo 5 febbraio al Salone di Nuova Delhi 2020.

Abitacolo moderno e tecnologico

Il disegno mostrato in anteprima consente di anticipare gli interni della nuova Skoda Vision In, che sembra caratterizzato da un abitacolo moderno, con al centro della scena una plancia su più livelli su cui domina l’ampio schermo touchscreen del sistema multimediale di bordo.

Il colore predominante è l’arancione: una scelta che, a detta di Skoda, trasmette i concetti di vitalità e creatività. Il volante a tre razze offre invece pulsanti e rotori zigrinati per un facile accesso alla gestione delle funzioni di connettività e intrattenimento, senza dimenticare la presenza del Virtual Cockpit che estende ulteriormente l’interazione del conducente con la vettura.

Skoda Vision In anticipa il futuro SUV compatto per l’India

Il prototipo è lungo complessivamente 4,26 metri e anticipa un futuro SUV compatto realizzato sulla piattaforma modulare trasversale MQB-A0 che sarà destinato al mercato indiano, come si può facilmente intuire dalla scelta di far debuttare il modello a Nuova Delhi. Il modello si inserisce all’interno del progetto India 2.0 che vede proprio Skoda in prima linea nella supervisione dell’attività dei marchi del gruppo Volkswagen nel paese asiatico.

