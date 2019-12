Nuova Seat Leon 2020: anticipata da un video teaser

Seat pubblica un video teaser che anticipa alcuni dettagli della nuova Leon, novità attesa al debutto a gennaio.

La nuova Seat Leon 2020 si svela parzialmente e in anteprima grazie a un video teaser diffuso dalla stessa Casa automobilistica spagnola. Il filmato anticipa infatti di oltre un mese la presentazione ufficiale in programma il prossimo 28 gennaio.

Abitacolo scenografico e fari full LED

La Seat Leon di nuova generazione viene ripresa in alcuni piccoli dettagli, mettendo in evidenza il profilo dei gruppi ottici anteriori full LED e un abitacolo immerso nella semioscurità: una situazione in cui spicca l’inedita illuminazione caratterizzata da una striscia luminosa rossa che avvolge da un capo all’altro l’ambiente davanti a guidatore e passeggero. Tra i dettagli percepibili nel video teaser si nota poi la luce di benvenuto sotto lo specchietto retrovisore che proietta sul terreno la scritta “Hola”, ovvero “Ciao” in spagnolo.

Seat Leon 2020: base in comune con la Volkswagen Golf 8

Sul fronte tecnico non si hanno invece molte certezze, tranne per il fatto che la base su cui nasce la nuova Leon è la versione evoluta della piattaforma MQB di casa Volkswagen, la stessa su cui è basata la “cugina” Golf 8.

Seat adotterà per la sua segmento C una serie nutrita di motorizzazioni sia a benzina che diesel, senza dimenticare ovviamente una o più varianti elettrificate rivolte a chi desidera contenere al massimo le emissioni.

