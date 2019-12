Honda S2000 20th Anniversary: protagonista al Tokyo Auto Salon 2020

Tra le novità firmate Honda preseti alla kermesse giapponese troveremo anche l’edizione celebrativa dedicata all’iconica spider S2000.

Honda sarà una delle protagoniste indiscusse del Tokyo Auto Salon 2020, kermesse dedicata alle customizzazioni aftermarket che si svolgerà nella capitale giapponese dal 10 al 12 gennaio prossimi. In occasione dell’evento, la Casa nipponica celebrerà uno delle spider più divertenti ed emozionanti degli ultimi 20 anni, ovvero la Honda S2000.

La due posti convertibile targata Honda sarà declinata in una versione speciale battezzata S2000 20th Anniversary, equipaggiata con una serie di accessori speciali. Questi ultimi daranno vita ad un kit aftermarket dedicato a chi conserva ancora gelosamente nel proprio garage un esemplare di questa iconica vettura, oggetto di tante evoluzioni e trasformazioni frutto del lavoro di tuner e preparatori di ogni genere, senza dimenticare di essere stata una delle protagoniste indiscusse del primo episodio della celebre saga Fast And Furious. Ricordiamo che il corpo vettura affilato ed appuntito della S2000 fa da contorno ad un propulsore a benzina 2.0 litri VTEC aspirato, in grado di girare fino a quota 9.000 giri/min e sviluppare una potenza di ben 240 CV.

Le novità estetiche portate in dote dalla Honda S2000 20th Anniversary sono:

Livrea esterna Gran Prix White

Nuovo paraurti anteriore

Proiettori con finiture interne di colore nero

Cerchi in lega da 17 pollici specifici dotati di multirazze e rifiniti anch’essi di colore nero

Spoiler posteriore

Calotte degli specchietti neri

Cornice del parabrezza assottigliata

Nel pacchetto di accessori troviamo anche un nuovo sistema di sospensioni con molle più rigide e corte e un sistema di infotainment aftermarket con schermo touch che andrà a sostituire l’impianto stereo.

Le altre novità presenti a Tokyo

Accanto alla S2000 verrà svelata anche la Civic Cyber Night Japan Cruiser 2020, rivisitazione della celebre media del marchio che punta ad offrire un ulteriore omaggio al glorioso passato del costruttore giapponese. Sviluppata partendo dalla Civic Type R EK9 del 1997, questa concept car dal sapore vintage sfoggia un inedito kit estetico-aerodinamico, a cui si aggiungono inediti proiettori, nuovi cerchi di lega e altri componenti sviluppati appositamente per questa vettura.

Alla kermesse di Tokyo verranno esposte anche la Kachatto-Wagon Concept, basata sulla Stepwgn e la Aibou dal sapore retrò. Il Tokyo Auto Salon sarà anche l’occasione per svelare in anteprima mondiale un’altra sportiva giapponese, questa volta targata Toyota, parliamo infatti della nuova Yaris GR che strizza l’occhio al campionato WRC.

