Mini: più crossover nella gamma per il mercato USA

La Clubman potrebbe diventare un SUV e la Countryman sarà più grande mentre la MINI sarà più spaziosa all’interno.

La Mini è pronta a cambiare o almeno a soddisfare le esigenze di un mercato, quello americano, tanto importante quanto difficile, soprattutto allo stato attuale della gamma. Infatti, non è un mistero che l’unico SUV, la Countryman, sia troppo piccola per gli USA.

La Clubman potrebbe diventare SUV

Così, in base a quanto riportato dal magazine inglese Autocar, a seguito di dichiarazioni raccolte dal capo del designer Oliver Heilmer, la prima a cambiare sarà la Clubman, al momento una sorta di wagon dagli accenni retrò, che potrebbe indossare presto i panni di un SUV con dimensioni differenti dalle attuali per differenziarsi ulteriormente dalla Countryman. Poi c’è quest’ultima, che necessariamente sarà più grande, in modo che in America possa riscuotere il successo sperato, ma questo non vuol dire che le Mini crescano tutte.

La Mini Cooper avrà un abitacolo più spazioso e sbalzi ridotti

Nello specifico, la MINI Cooper, la “classica” tanto per intenderci, dovrà apparire una delle più piccole del segmento, grazie a sbalzi ridotti, ma offrire più spazio interno. Ovviamente, in questo caso la difficoltà sta nel mantenere standard elevati a livello di sicurezza senza far crescere l’auto. Il cofano anteriore rimarrà modellato sulla base di quello attuale, mentre dietro la fanaleria old style potrebbe cambiare.

A livello di propulsori non è detto che ci sia un passaggio diretto alle unità elettriche, perché si sta studiando anche il comportamento di quest’ultime a seguito di un eventuale impatto. Interessante invece notare come i comandi a leva rimarranno per lo più sulla Mini più iconica, mentre l’immagine vintage potrebbe sparire su altri modelli.

Dunque, ci attendiamo un cambiamento a breve della gamma Mini che continua guardare al passato ma deve necessariamente essere protesa verso il futuro senza perdere il proprio marchio di fabbrica.