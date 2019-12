Nuova Bmw X2: foto spia del restyling

Bmw è impegnata in un leggero restyling della X2, il crossover compatto che sarà interessato da alcune piccole modifiche sia all’esterno che all’interno.

Il restyling a cui è stata sottoposta la Bmw X2 è stato anticipato da una serie di inedite foto spia che riprendono un prime esemplare, probabilmente facente parte della produzione pre-serie, caricato su una bisarca in attesa di essere trasportato alla sua destinazione.

Esterni: poche novità per il facelift della X2

Le piccole novità introdotte dai designer tedeschi riguardano solamente alcune zone ben precise, tra cui le luci anteriori, caratterizzate da un nuovo profilo ispirato alla più recente produzione Bmw, e la calandra, rivista in chiave più moderna e attuale.

Alcune modifiche sembra siano state adottate anche per il paraurti anteriore, adesso pensato per accogliere fendinebbia di forma circolare, mentre al posteriore non si notano novità degne di sorta, per cui è possibile che a Monaco di Baviera abbiano deciso di lasciare invariata questa zona o di aggiungere una parziale rivisitazione solo in un secondo tempo.

Abitacolo aggiornato e novità multimediali

Altre novità attese sulla rinnovata Bmw X2 si troveranno sicuramente negli interni, dov’è lecito ipotizzare la presenza di abbinamenti inediti e di un sistema multimediale rivisto sia nel software che nell’hardware, magari con l’abbinamento di uno schermo di dimensioni più grandi rispetto a quello attuale.

