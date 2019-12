BMW Serie 4 restyling: nuove foto spia

Immortalata la nuova BMW Serie 4 con delle foto spia che mettono in mostra la nuova calandra.

I tempi ormai sono maturi per vedere la nuova BMW Serie 4 in versione definitiva visto che la Serie 3 ormai è entrata a far parte dell’offerta della Casa dell’Elica e che la variante wagon, la Touring, è stata presentata di recente.

Dopo il concept, che ha fatto molto discutere, ecco che la coupé della Casa bavarese è stata immortalata in delle foto spia che la ritraggono intenta a svolgere i massacranti test preproduzione. Certo, le camuffature sono piuttosto estese, ma le linee principali sono in evidenza.

In particolare, quello che spicca è il frontale che presenta la grande griglia di cui si è molto parlato sul concept; a quanto pare, quest’ultima ci sarà, riprendendo una tendenza inaugurata sulla X7 e che ha contagiato in maniera leggermente più lieve anche la nuova Serie 1.

Ampie le aperture dell’aria, mentre i gruppi ottici appaiono sottili e slanciati. La fiancata è decisamente filante e sembra riprendere, con le dovute proporzioni, quella della Serie 8 Coupé. Elegante il posteriore con il lunotto inclinato e i fari che esaltano la larghezza della vettura. Completano il quadro i doppi scarichi.

Sotto il cofano dovrebbero essere riproposte alcune motorizzazioni della Serie 3 di nuova generazione, mentre cresce l’attesa per la M4, la sportiva che andrà a rivaleggiare con la Giulia Quadrifoglio insieme alla M3 e che è stata svelata in un teaser nella variante GT3 con tanto di mise da competizione.

