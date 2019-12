Nissan: la GT-R50 Italdesign debutterà a Ginevra

Sarà realizzata in 50 unità, già prenotate, dal costo di oltre 1 milione di euro l’una.

La vettura pensata per celebrare i 50 anni della mitica Nissan GT-R, ovvero la GT-R50, realizzata con la partecipazione della Italdesign, arriverà nella sua versione definitiva in occasione del prossimo Salone di Ginevra.

50 esemplari da oltre 1 milione di euro l’uno

Sarà un modello particolarmente esclusivo visto che è stato pensato per una produzione limitata a 50 esemplari dal costo di oltre 1 milione di euro l’uno. Purtroppo, anche se aveste l’assegno pronto, sappiate che tutte le GT-R50 sono già state prenotate.

Potreste consolarvi con una GT-R Nismo da cui deriva, anche se poi la GT-R50 prende in prestito elementi del propulsore della GT3 per elevare la potenza del V6 biturbo da 3,8 litri fino a 720 CV e 780 Nm di coppia massima.

Numeri importanti che saranno accompagnati da cifre altrettanto interessanti per quanto riguarda le prestazioni, ma per quelle bisognerà attendere visto che non sono stati comunicati i dati ufficiali.

Aerodinamica attiva

Intanto, per i fortunati che avranno la possibilità di sedersi al volante della vettura, sarà rassicurante sapere che la GT-R50 è dotata di aerodinamica attiva, precisamente dell’ala posteriore. A fornire ulteriore grip pensa la trazione integrale che aiuta a gestire il surplus di potenza e coppia.

