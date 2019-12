Wiesmann MF6: le foto spia

La Wiesemann MF6 è stata intercettata in alcune foto spia sopra ad un camioncino. La sportiva tedesca avrà un motore biturbo V8 di origine BMW.

Nel 2020 uscirà il prossimo modello nuovo di zecca del Marchio tedesco Wiesmann, infatti dopo le varie anteprime e foto spie di quello che era stato rinominato come “Gecko Project”, adesso sono arrivate delle nuove immagini che ritraggono un muletto della prossima sportiva tedesca sotto una carrozzeria camuffata per l’occasione. Il nuovo modello dovrebbe prendere il nome di MF6, seguendo l’ordinario andamento delle sigle di Wiesmann e dovrebbe avere sotto al cofano un possente motore di origine BMW.

Stile Retrò

Il prototipo delle foto spia, adagiato sopra ad un piccolo camioncino, possiede un’estetica retrò con un cofano lungo e una linea del tetto arcuata per creare lo classico stile da auto sportiva. I parafanghi e le linee morbide accentuano questo design classicheggiante. Al posteriore abbiamo un alettone fisso e degli scarichi integrati nel paraurti, a dimostrazione delle velleità sportive della vettura. Si dice che alcuni dei pannelli della carrozzeria siano realizzati in fibra di carbonio per contenere il peso. L’aspetto sarà sicuramente ispirato al passato, ma la prossima MF6 ha una piattaforma completamente nuova, sviluppata per una distribuzione del peso 50:50.

Motore BMW

La compagnia ha confermato che Project Gecko avrà a disposizione il V8 bicilindrico turbo da 4,4 litri di origine BMW e un cambio automatico a otto velocità con trazione posteriore. Wiesmann non sta rivelando quanta potenza sarà disponibile per il suo propulsore, ma a quanto pare sarà sufficiente per coprire un’accelerazione da 0-100 km/h in 3,5 secondi. Secondo quanto riferito, la velocità massima sarà di 320 km/h. Una supercar in piena regola.

