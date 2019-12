Subaru BRZ facelift: le foto spia

Immortalata insieme alla Alpine A110 ed alla Mazda MX-5 la versione restyling della sportiva Subaru.

Nuove foto spia annunciano la versione quasi definitiva della Subaru BRZ facelift. Infatti, dagli scatti arrivati in redazione possiamo scorgere novità sul corpo vettura della sportiva delle Pleiadi. Un’auto amata dagli appassionati e figlia di un progetto congiunto con la Toyota che ha in gamma la sua gemella, vale a dire la GT86.

Rispetto alla versione attuale notiamo degli interventi decisi sul frontale adesso con aperture più ampie e con un paraurti decisamente rivisitato. La fiancata invece prevede delle prese d’aria posizionate più in basso sui passaruota anteriori per migliorare il raffreddamento dei freni. Mentre dietro troviamo uno spoiler più discreto e, soprattutto, un estrattore diviso in 3 parti che ingloba i due grandi terminali di scarico.

Non ci sono comunicazioni in merito alla meccanica che, salvo novità dell’ultima ora, dovrebbe mantenere il 2 litri boxer aspirato da 200 CV. Comunque, nella prossima generazione i rumors parlano di un motore sovralimentato o dalla cilindrata più elevata per migliorare la prontezza ai bassi regimi.

Interessante notare che nella gallery ci sono scatti che ritraggono la BRZ in questione con l’Alpine A110 e con la Mazda MX-5, due vetture che la sanno lunga in fatto di handling, come la Subaru del resto.

Subaru BRZ restyling: le foto spia Vedi tutte le immagini +11